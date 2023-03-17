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Slovakya'dan Ukrayna atağı. Savaş uçaklarını Ukrayna'ya veriyor

Kiev'in savaş uçağı taleplerinin karşılanmasına, Avrupa'dan Sovyet yapımı MiG-29'larla başlandı. Polonya'nın ardından Slovakya da ellerindeki MiG-29'ların bir kısmını Ukrayna'ya verme kararı aldı.

Haber Giriş: 17 Mart 2023 Cuma - 14:38
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Slovakya Rus yapımı MİG 29'larını Ukrayna'ya yolluyor

Slovakya'dan Ukrayna atağı. Savaş uçaklarını Ukrayna'ya veriyor
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Kiev'in savaş uçağı taleplerinin karşılanmasına, Avrupa'dan Sovyet yapımı MiG-29'larla başlandı. Polonya'nın ardından Slovakya da ellerindeki MiG-29'ların bir kısmını Ukrayna'ya verme kararı aldı.

Airport haberde yer alan bilgiye göre, Slovakya Başbakanı Eduard Heger, Ukrayna'ya 13 MiG-29 bağışlamaya karar verdiklerini açıkladı. Slovakya, Polonya'dan sonra böyle bir sevkiyatı duyuran ikinci NATO üyesi oldu.

"13 MiG-29 jetimizi Ukrayna'ya teslim edeceğiz" diyen Başbakan Heger, Ukrayna'ya bir Kub hava savunma sistemi teslim edeceklerini de sözlerine ekledi.

Vladimir Zelenskiy'in liderliğindeki Kiev yönetimi, öncelikle ABD yapımı modern F-16'ları istemekle birlikte Batılı müttefiklerinden uzun süredir savaş uçağı talep ediyor.

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