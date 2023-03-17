Slovakya'dan Ukrayna atağı. Savaş uçaklarını Ukrayna'ya veriyor

Kiev'in savaş uçağı taleplerinin karşılanmasına, Avrupa'dan Sovyet yapımı MiG-29'larla başlandı. Polonya'nın ardından Slovakya da ellerindeki MiG-29'ların bir kısmını Ukrayna'ya verme kararı aldı.



Airport haberde yer alan bilgiye göre, Slovakya Başbakanı Eduard Heger, Ukrayna'ya 13 MiG-29 bağışlamaya karar verdiklerini açıkladı. Slovakya, Polonya'dan sonra böyle bir sevkiyatı duyuran ikinci NATO üyesi oldu.



"13 MiG-29 jetimizi Ukrayna'ya teslim edeceğiz" diyen Başbakan Heger, Ukrayna'ya bir Kub hava savunma sistemi teslim edeceklerini de sözlerine ekledi.



Vladimir Zelenskiy'in liderliğindeki Kiev yönetimi, öncelikle ABD yapımı modern F-16'ları istemekle birlikte Batılı müttefiklerinden uzun süredir savaş uçağı talep ediyor.