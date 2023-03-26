Slovenya San Marino'yu rahat geçti

Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu'nda Matjaz Kek'in yönetimindeki Slovenya ile Fabrizio Constantini'nin ekibi San Marino karşı karşıya geldi.

Stozice Stadyumu'nda oynanan müsabakayı ev sahibi ekip Slovenya 2-0 kazanırken galibiyet golleri Benjamin Sesko ve Roberto Di Maio'nun kendi kalesine attığı gol ile geldi.

Slovenya Milli Takımı'nda forma giyen Fenerbahçe futbolcusu Miha Zajc da maçta forma giydi.

Bu sonuçla birlikte Slovenya grubun ilk 2 maçı sonunda 6 puana ulaşırken, San Marino henüz puanla tanışamadı.