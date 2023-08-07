Slovenya'daki selde ölü sayısı 6'ya çıktı

Slovenya'nın kuzey, orta, doğu ve batı kesimlerinde etkili olan selde hayatını kaybedenlerin sayısı 6'ya yükseldi.

KAYNAK: AA
Slovenya'daki selde ölü sayısı 6'ya çıktı

Slovenya Haber Ajansına (STA) göre, ülkenin Mirna Pec Belediyesine bağlı Ivanja köyünden geçen Temenica Nehri'nde erkek cesedi bulundu.

Cesedin dün sel çalışmaları sırasında foseptiğe düşerek kaybolan 35 yaşındaki kişiye ait olduğu belirtildi.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Avrupa Direktörü Hans Kluge, eski adı Twitter olan X sosyal medya platformunda Slovenya'da son günlerde meydana gelen selle ilgili paylaşımda bulundu.

Yıkıcı sel sebebiyle can kayıpları için Slovenya'ya taziye dileklerini ileten Kluge, "Avrupa'da bir zamanlar düzensiz olan hava modelleri, yeni normal haline geldi. İklim krizinin sağlığa etkileriyle mücadelede ülkeleri destekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Slovenya polisi, cuma günü meydana gelen selde ülke genelinde 5 kişinin hayatını kaybettiğini açıklamıştı.

Slovenya Çevre Ajansı da şiddetli yağışlardan ötürü "olağanüstü hal" ilan edildiğini duyurmuş, halka evlerinden çıkmamaları uyarısında bulunmuştu.

Slovenya Başbakanı Robert Golob, ülkede selin neden olduğu hasarın 500 milyon avroyu aşabileceğini belirtmişti.

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