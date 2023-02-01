SMA hastalığı nedir? SMA hastalığının belirtileri; SMA hastalığının tedavisi nasıl yapılır

Kamudanhaber’de yer alan habere göre; Ülkemizde son dönemlerin en sıcak tartışma konusu olan SMA hastalığını sizler için derlendi.

SMA HASTALIĞI NEDİR?

SMA (Spinal Muscular Atrophy) Hastalığı, sinir sistemi tarafından kontrol edilen kas dokusunun atrofisi sonucu oluşan bir hastalık olarak biliniyor. Bu hastalık, bebeklik döneminde başlar ve ilerler ve kasların güçsüzleşmesine ve zayıflamasına neden olduğu vurgulandı.

SMA, kalıtsal bir hastalıktır ve nöromusküler sistemdeki bir gen bozukluğu sonucu oluşturduğu vurgulandı.

SMA hastalığı belirtileri arasında kas güçsüzlüğü, zayıf kaslar, kol ve bacaklardaki hareketlerin kısıtlılığı, yürüme güçsüzlüğü, oturma pozisyonunun korunamaması, nefes darlığı ve yutma zorlukları bulunabilir.

SMA HASTALIĞININ TEDAVİSİ VAR MI?

SMA hastalığının tedavisi henüz tam olarak bulunmamıştır, ancak bazı tedavi yöntemleri hastalık belirtilerini azaltabilir ve hastaların hayat kalitelerini iyileştirebilir.

Tedavi yöntemleri arasında ilaç tedavileri, fizik tedavi, nefes terapisi, günlük hayat aktivitelerine yardımcı cihazlar, hastane bakımı ve rehabilitasyon bulunabilir.

Ayrıca, hastaların yaşamlarını kolaylaştırmak için uygun bir ev ortamı, uygun beslenme ve egzersiz programları gibi önleyici adımlar da alınabilir. Hastalar ve aileleri de hastalıkla ilgili endişelerini ve sorularını doktorlarıyla paylaşmalı ve takip edilmelidir.

SMA hastalığının tedavisi sürekli bir çalışma ve araştırma gerektirir ve hastaların durumlarının sürekli olarak değerlendirilmesi ve tedavinin güncellenmesi gerekir. Hastaların hayat kalitelerini iyileştirmek ve hastalık belirtilerini azaltmak için doktorlar ve hastalar birlikte çalışmalıdır.

Sonuç olarak, SMA hastalığı ciddi bir hastalıktır ve hastaların hayatlarını kolaylaştırmak ve hastalık belirtilerini azaltmak için uygun tedavi ve bakım programlarına ihtiyaç vardır

SMA HASTALIĞININ TEDAVİ YÖNTEMLERİ NELERDİR?

SMA hastalığı için henüz tam bir tedavi yoktur, ancak belirtileri azaltmak ve hastaların hayat kalitelerini iyileştirmek için bazı tedavi yöntemleri vardır:

1. İlaç tedavisi: SMA tip 1 hastalığı için FDA onaylı bir ilaç olan Nusinersen vardır. Bu ilaç, sinir hücrelerinin yaşamasını uzatabilir ve belirtileri azaltabilir.

2. Fizik terapi: Fizik terapisi, kasları güçlendirme ve esneklik kazandırma amacıyla hastaların hareketlerini teşvik etmek için yapılır.

3. Nefes terapisi: Nefes terapisi, hastaların nefes darlığını ve solunum sorunlarını azaltmak için yapılır.

4. Yardımcı cihazlar: Yardımcı cihazlar, hastaların günlük hayat aktivitelerini kolaylaştırmak için kullanılabilir, örneğin yürüyüş trolleri, hareketli sandalyeler ve yataklar.

5. Hastane bakımı ve rehabilitasyon: Ağır durumdaki hastalar, hastane bakımı gerektirebilir ve rehabilitasyon programları, kasların güçlenmesini ve hareket kabiliyetlerinin iyileştirilmesini teşvik edebilir.

6. Beslenme ve egzersiz: Uygun beslenme ve egzersiz programları, hastaların vücut ağırlığını koruyabilir ve kasların güçlenmesine yardımcı olabilir.

Bu tedavi yöntemleri hastaların durumlarına göre farklı şekillerde kombine edilebilir ve doktorlar hastaların durumlarını sürekli olarak değerlendirerek en uygun tedavi yöntemlerini belirleyebilir.