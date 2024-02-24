Soba bacasından çıkan yangın evi küle çevirdi

Kaynak: İHA
Soba bacasından çıkan yangın evi küle çevirdi
Kırıkkale'nin Kılıçlar köyünde ailenin komşu ziyaretinde oldukları sırada evleri, soba bacasından çıkan yangın sebebiyle küle döndü.

Yangın, Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesine bağlı Kılıçlar köyünde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Kudret Demir'e ait olduğu belirlenen müstakil evde yangın çıktı. Soba bacasından çıktığı iddia edilen yangın, evin diğer odalarına da yayıldı. Yangın esnasında ise ev sahibi Demir'in, ailesiyle birlikte komşusunda ziyarette olduğu öğrenildi.

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Vatandaşların ihbar vermesi üzerine Yahşihan Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri olay yerine sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangın nedeniyle kullanılamaz hale gelen evde büyük ölçekte maddi hasar oluştu.

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Yangın hakkında inceleme başlatıldı.

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