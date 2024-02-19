Sobadan çıkan yangın iki evi küle çevirdi

Kaynak: İHA
Sobadan çıkan yangın iki evi küle çevirdi
Zonguldak’ta öğlen saatlerinde soba kaynaklı çıkan yangın iki evi kullanılamayacak duruma getirdi.

Zonguldak'ın Çınartepe Mahallesi Aydıntepe Sokak’ta Bahar Donbay’a ait (44) olduğu öğrenilen evde, sobadan çıktığı tespit edilen yangın büyüdü. Yanındaki eve de sıçrayan yangın nedeniyle olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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Zonguldak Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü’ne ekipleri tarafından müdahale edilen yangın kontrol altına alındı. Soğutma çalışması yapıldığı esnada evlerini o durumda görenler gözyaşlarını tutamadı. Sobaya kömür koyduktan sonra sobanın kapağının havaya kalktığını ve alevlerin etrafa yayıldığını söyleyen Bahar Donbay, “Bize verilen yardım kömürünü attıktan sonra arkamı döndüm. Kapaklar yukarı kalktı ve etrafa alevler saçılmış. Sonra böyle iki ev de yandı. Mağduruz” derken gözyaşlarını koruyamadı.


Yangınla ilgili yürütülen inceleme sürüyor. Zonguldak Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme Müdürlüğü ekipleri yangınla ilgili soruşturma başlattı.

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