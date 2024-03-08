Sobadan sızan gazdan zehirlenen anne ile oğlu öldü

Kaynak: DHA
Sobadan sızan gazdan zehirlenen anne ile oğlu öldü
Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde Rukiye Kasap (45) ile oğlu Şevket Yavuz Üstüner (16), kömür sobasından sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek yaşamını yitirdi.

Karaman Mahallesi'nde oturan Hüseyin Hamza Üstüner (18), sabah işe gitmek için uyandığında sobanın bulunduğu odada annesi ve kardeşinin uyanmaması üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı.

Yoğun koku nedeniyle evden çıkan Üstüner'in ihbarıyla olay yerine acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ancak Rukiye Kasap ve oğlu Şevket Yavuz Üstüner'ın kömür sobasından sızan gazdan etkilendiği belirlendi.

Cenazeler, Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Anne ve oğlunun cenazesi, Gümüşler Mezarlığı'nda kılınan cenaze namazının ardından yan yana defnedildi.

Cenaze namazı sırasında, sabah kalktığında annesi ve kardeşinin cansız bedenlerini bulan Hüseyin Hamza Üstüner, ayakta durmakta güçlük çekti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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