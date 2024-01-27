Sofia Vergara’dan çarpıcı itiraflar. 'İri göğüslerim ve güzel vücudum bana birçok kapıyı açtı'

Bugün artık yarım yüz yılı doldurmasına rağmen hala güzelliği ve çekiciliğiyle hayran bırakan hatta genç nesiller tarafından örnek alınan Sofia Vergara çarpıcı açıklamalar yaptı.

MİLYONLARIN SEVGİLİSİ YILDIZDAN ÇARPICI AÇIKLAMALAR

Son zamanlarda eşi Joe Manganiello ile boşanması sebebiyle gündemde olan 51 yaşındaki Vergara, İspanyol El Pais gazetesine bir röportaj verdi.

Vergara röportajda güzelliği sayesinde gösteri dünyasında kendine bir yer bulduğunu itiraf etti. Kariyerine dünyaya geldiği ülke Kolombiya'da model olarak adım atan Vergara, sonra ABD'ye taşındı ve hayatının büyük bir bölümünü de burada geçirdi.

Yabancı bir ülkede doğup sonradan ABD'ye taşınmasına ve aksanlı İngilizce konuşmasına karşın kısa zamanda kendini kabul ettirerek Hollywood'un en çok kazanan ünlülerinden biri oldu.

"İRİ GÖĞÜSLERİM VE GÜZEL VÜCUDUM BANA BİRÇOK KAPIYI AÇTI”

Yıldız, röportajında kariyerinin başında güzelliğinin çok yararını gördüğünü gizlemeyen güzel oyuncu, "İri göğüslerim ve güzel vücudum bana birçok kapıyı açtı, bu sektöre adım atmamı sağladı. Onlar, 20 yaşındayken dünyaya açılmak için pasaportum oldu. Ama şimdi 51 yaşındayım ve hala buradayım" dedi.

Sofia Vergara, fiziksel çekiciliğinin, kariyerinde büyük rol üstlendiğini yalanlamanın saçmalıktan ibaret olacağını ekledi.

Vergara, TV kariyerinde tutunmasını sağlayan bir başka detayın ise risk alma yeteneği olduğunu, "Ben beyin ameliyatı yapmıyorum. Bu sadece eğlence. Başıma gelebilecek en kötü şey çirkin göründüğümün ya da rol yeteneğimin olmadığının söylenmesidir. Buna dayanabilirim." diyerek anlattı.

“SİZ EĞER SADECE BENİM GÖĞÜSLERİMİ GÖRÜYORSANIZ BU SİZİN PROBLEMİNİZ”

Aslında Vergara fiziksel yönden birçok hemcinsinden daha avantajlı olduğunu henüz lise yıllarında fark etmiş ve bunu da okuldaki erkek öğrencilerden gördüğü ilgiyle bağdaştırmıştı.

Vergara dış güzelliğinden kariyerini oluştururken yararlandığını ancak bir tek bununla kalmadığını da "Benden daha güzel, daha genç, daha güzel göğüslü ve daha güzel vücuda sahip kadınlar da var. Ama ben hala buradayım. çünkü bunu yapabileceğimi gösterdim. Ben çok genç yaştan itibaren ne kadar güçlü biri olduğumu biliyordum. Ama siz eğer sadece benim göğüslerimi görüyorsanız bu sizin probleminiz" diye altını çizdi.

BOŞANMA NEDENİ ÇOCUK SAHİBİ OLMAK İSTEMEMEKMİŞ

Sofia Vergara röportajın devamında Joe Manganiello ile boşanma gerekçesinin de "çocuk" olduğunu dile getirdi. "Kocam benden yapamayacağım bir şey istedi" diyen Vergara, Manganillo'nun kendisinden daha genç olduğunu ve bir çocuk sahibi olmayı hayal ettiğini söyledi.

Halbuki şu anda 51 yaşında olduğunu anımsatarak "Neredeyse menopoza gireceğim. Benim için artık anne değil babaanne olma dönemi" diye bu konudaki kesin kararını belirtti.

Az bilinen bir bilgi olarak Vergara ilk evliliğini ülkesi Kolombiya'da yapmış ve henüz 19 yaşındayken anne olmuştu. Vergara, şu anda 32 yaşında Manolo adında bir erkek çocuğa sahip.

Güzel yıldız artık bebek sahibi olma sırasını oğluna devrettiğini söyleyip "Oğlum bebeğini arada sırada bana getirebilir. Ben onunla vakit geçirir sonra da babasına veririm" dedi.

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