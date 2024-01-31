Şoför değil trafik teröristi. TEM'deki ölümcül inatlaşma kamerada

Kaynak: İHA
Şoför değil trafik teröristi. TEM'deki ölümcül inatlaşma kamerada
TEM Otoyolu’nda iki hafriyat kamyonunun bir kamyonu seyir halindeyken sıkıştırması saniye saniye kaydedildi. Bunun adı resmen trafik terörü.

Trafikte emniyet kurallarına uyulmaması bir yana şoförlerin akan trafikte birbirine sataşması diğer sürücülerin hayatlarının tehlikeye atılmasına neden olmaya devam ediyor.

Gece saatlerinde çekilen bir videoda TEM Otoyolu’nda Esenyurt istikametine giden iki hafriyat kamyonu bir kamyonu sıkıştırdı.

Çıkan yol tartışmasında sürücüler diğer kamyonun üzerine direksiyon kırarak ölümüne neden oluyordu.

Hafriyat kamyonu sürücüsü diğer kamyonu yolun dışına doğru sıkıştırırken resmen facianın eşiğinden dönüldü. Videoyu çeken vatandaş bu inatlaşmanın trafikte kaos çıkardığını ve metrelerce araç kuyruğunun oluştuğunu belirtirken mevzuya dahil olan araçların plakalarını da paylaştı.

Trafiğin birbirine girdiği o anlar ise seyir halindeki bir otomobilden cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntülendi.

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