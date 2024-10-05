Sofyan Ambrabat ilk 11’î garantiledi

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Sofyan Ambrabat ilk 11’î garantiledi

Fenerbahçe’de özellikle Twente maçındaki oyunuyla göz dolduran Sofyan Ambrabat, teknik heyetin büyük beğenisini kazandı. Faslı oyuncunun ilk 11’i garantilediği belirtiliyor.

Fenerbahçe’ye sezon başında gelen isimlerden Sofyan Ambrabat, Twente maçındaki performansı ile göz doldurdu.

Faslı oyuncu savunmada kritik hamlelere imza atarken hücumda ise Tadic’e yaptığı asistle görenleri hayran bıraktı. Union SG ve Antalyaspor maçlarının ardından Twente mücadelesinde de sahaya ilk 11’de çıkan Ambrabat, Hollanda deplasmanında sarı lacivertli formayla en iyi oyununu oynadı.

Faslı oyuncunun Fred ve İsmail Yüksek’e karşı giriştiği forma mücadelesinde ilk 11’i garantilediği belirtiliyor.

Fenerbahçe’de 5 maça çıkan Ambrabat 1 asist yaptı.

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