Soğan cildi güzelleştirir mi?

Editör: Naim Arıoğlu

Soğanın birçok faydası olduğu biliniyor. Ama kimileri asla yemez. Sevmeyenlere kötü bir haber: Soğan cildi güzelleştiriyor. Sarımsağın en yakın akrabası olan soğan şifası açısından da sarımsağa denk.

Birçok sebze pişirildiği zaman vitaminlerinin önemli bir kısmını kaybetmesine rağmen soğan pişirildiğinde içindeki vitaminleri korur. Ancak siz siz olun soğanı kızartmaktan kaçının.

Soğan ihtiva ettiği vitamin ve proteinlerle bir insanın günlük besin ihtiyacını büyük ölçüde karşıladığı gibi aynı zamanda çalışırken yenildiğinde yorgunluğu da ortadan kaldırır.

Soğanın bünyeyi, özellikle de kanı temizleme özelliği sayesinde kendinizi daha dinç hissedersiniz. Kadınların güzel bir tene sahip olmalarının da en önemli yardımcılarındandır. Bağırsak parazitlerinin düşürülmesine karşı da etkili.

Soğana göz yaşartması sebebiyle biraz mesafeli yaklaşanlar olabilir. Ancak soğanın insan sağlığına saymakla bitmeyen faydalarını öğrendikten sonra birkaç damla gözyaşına seve seve katlanılır. Diş etlerini güçlendirici, mikrop öldürücü, uyarıcı, romatizmal rahatsızlıkları hafifletici, idrar söktürücü özelliği olan soğan, kandaki şekeri düşürmesi ile diyabet hastalarının da hiç vazgeçmemeleri gereken en önemli gıdalardandır.

Soğanlarınız yeşerirse sakın onları atmayın. Büyükçe bir plastik kutu, saksı veya tahta bir kasaya bolca toprak koyun. Torflu toprak tercih edilir ama bulamazsanız herhangi bir toprak cinsi de kullanabilirsiniz.

Yeşeren soğanlarınızı dik olarak kök kısmı aşağıda kalacak şekilde toprağa dikin. Soğanlarınızın üzerinde altta bulunan topraktan biraz daha fazla toprak bulunmalıdır. Diktiğiniz soğanlar sizi çok bekletmeden kısa bir süre içerisinde bitecek ve ihtiyacınız olan soğanı mutfak eczanenizden sağlamış olacaksınız.

KALP DAMAR HASTALIKLARINA İYİ GELİR

Kabuklarını soymadan limon gibi ortadan ikiye kesip soğanı böğürlerinize sürerek masaj yaptığınızda idrar söktürücü etkisini göreceksiniz. Aynı uygulamayı siyatik ağrıları çekenler problemli bölgelerine yapabilir.

Soğanı yeşil ya da sarı, beyaz, kırmızı kuru soğan olarak kullansanız hiç fark etmez, her şekilde kalbinizi güçlendirir. Kalp damar hastalıklarında iyileştirici gücü olan soğanı sofralarınızdan eksik etmeyin.