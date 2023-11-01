Soğan neden göz yaşartır

Soğan doğrarken gözlerin yanmasını engelleyen yöntemler...

KAYNAK: Haber Merkezi
Soğan neden göz yaşartır

Soğan doğrarken gözlerin sulanması doğal bir süreç olsa da aslında bunu engellemek için uygulayabileceğiniz yöntemler bulunuyor. İşte en etkili yöntemler...

Soğan her mutfağın vazgeçilmezi. Yemek hazırlığınızı yaparken doğrayacağınız soğanın gözlerinizde yanma ve sulanma yapmasını istemiyorsanız bu yazı tam size göre. İste soğanları gözleriniz yaşarmadan doğrama yöntemleri…

NEDEN GÖZLER YAŞARIR?

Soğan doğrarken gözlerinizin yaşarmasının arkasındaki neden syn-propanethial-S-oksittir. Soğanı doğrarken ortaya çıkan bu madde, havayla temas ederek ortama hızla yayılmaktadır. Aslında soğanın kendisini böcek gibi zararlı dış etkenlerden korumasına yarayan bir savunma mekanizması olan syn-propanethial-S-oksit, gözümüzün korneası ile temasa geçtiği anda vücudumuz tepki göstererek gözyaşı üretimine hız verir.

Soğan keserken ortaya çıkan kokunun bu durumla bir alakası olmadığı ise bilimsel olarak kanıtlanmıştır. Bıçağın değdiği soğanın içeriğindeki syn-propanethial-S-oksit enzimleri parçalanarak havaya karışır ve gözümüzdeki sinir sisteminin kendini korumaya yönelik tepki vermesine neden olur ancak bu madde aslında gözlerimize zarar vermemektedir.


GÖZ YAŞARMASINA ÇÖZÜMLER

Göz yaşarmasını engellemek için uygulayabileceğiniz çok çeşitli yöntemler bulunmaktadır. En etkili olanların başında ise gözlük takmak gelir. Soğanı doğramadan önce gözlük takarsanız, doğrama işlemi sırasında havaya yayılan syn-propanethial-S-oksit maddesinin gözünüzle olan temasını keserek yaşarmasının önüne geçebilirsiniz.

Diğer çok etkili bir yöntem ise mutfaktaki aspiratörü açabilirsiniz. Bu sayede havaya dağılan göz yaşartıcı maddeler aspiratör sayesinde çekilerek gözünüzü yaşartmadan soğan doğramanızı sağlar.

Kesmeden önce buzlukta 15-20 dakika bekleteceğiniz soğan da gözlerinizin yaşarmasına çözüm olacaktır. Donmuş bir soğanı kesmek yayılan enzimlerin de havaya karışmasını engelleyecek ve size büyük rahatlık sağlayacaktır.

Soğanları balkon gibi açık alanda doğramak da aspiratörle benzer bir etki yaratacağından gözlerdeki yaşarma ve yanmanın önüne geçer. Yemek hazırlığınızı yaparken sıra soğanlara geldiğinde balkon gibi havadar bir ortamda bulunmak sizi göz yaşarması derdinden kurtaracak.

Doğramadan önce soğanı 15 dakika suya batırmak da oldukça etkili bir yöntem olarak kullanılır. Soyduktan sonra suya batıracağınız soğan, suyla teması halinde ortaya çıkardığı syn-propanethial-S-oksit maddesinin de suyun içerisinde hapsolmasını sağlayacaktır. Ancak soğanları suda bekletmek acısını da alacağı için yapacağınız yemeğin tadını hesaba katmakta fayda var.


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