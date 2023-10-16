Soğanın ölümcül zararları ortaya çıktı. Sakın böyle yemeyin

Soğanın yağda kavrulması sonucunda kanserojen maddeleri ortaya çıkması korkuttu.

KAYNAK: Haber Merkezi
Soğanın ölümcül zararları ortaya çıktı. Sakın böyle yemeyin

Editör: Naim Arıoğlu

Sağlıklı besinlerin yanlış tüketilmesi sonucunda ölümcül tehlikelerinin olduğu ortaya çıkmaya devam ediyor.

Son olarak sağlıklı olduğu bilinen soğanın yağda kavrulmasının ölümcül zararları gün yüzüne çıktı.

Uzmanlar, “soğanın yağda kavrulması, sağlıksız bir beslenme alışkanlığıdır. Soğan yağda kavrulmamalı, tüm malzemeler bir araya konularak pişirilmelidir” sözlerini kullandı.

640x360.jpeg

YAĞDA KAVRULAN SOĞAN ÖLÜM SAÇIYOR

Tüketirken soğanı yağda kavurmak yapılan en büyük hatalardan biridir. Yağda kavurma esnasında yağ yanar.

Yağ yandığı için kanserojen maddeler daha çok ortaya çıkar. Kızartmada olduğu gibi soğanı da yağda kavurmak sağlıklı değildir.

Soğanlı yemek yapılırken tüm sebzeler tencere birlikte çiğden konularak yapılmalıdır.

Sebzelerin pişme esnasında saldıkları su ile de zaten soğan pişmektedir.

Etli bir yemek yapılırken de eti sotelerken yine etin bıraktığı su ile soğan kendi halinde pişmektedir.

İlgili Haberler
Başucunuza yarım soğana karanfil batırıp koyun. Sonuçlarına inanamayacaksınız
İşte soğan ve sarımsak kürünün mucizesi
Öne Çıkanlar
Milli Takım'daki Nazi kavgasını ve Montella'nın akıl hocasını ortaya çıkardı. Şerafettin Tilki bombayı patlattı
Milli Takım'daki Nazi kavgasını ve Montella'nın akıl hocasını ortaya çıkardı. Şerafettin Tilki bombayı patlattı
Masterchef Kerem kimdir? Masterchef All Star Kerem Giritlioğlu kaç yaşında nereli?
Masterchef Kerem kimdir? Masterchef All Star Kerem Giritlioğlu kaç yaşında nereli?
MasterChef All Star 120. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 120. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star’da kim elendi? 15 Ekim MasterChef’te kim gitti?
MasterChef All Star’da kim elendi? 15 Ekim MasterChef’te kim gitti?
MasterChef All Star 119. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 119. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
New York Times İsrail’in Gazze’iyi işgal planını adım adım açıkladı
New York Times İsrail’in Gazze’iyi işgal planını adım adım açıkladı
Son Haberler
Türkiye gıda enflasyonu en çok artan dördüncü ülke Ekonomi
Türkiye gıda enflasyonu en çok artan dördüncü ülke
Rüyada su görmek ne demek? Rüyada su görmek neye işaret? Rüya Tabirleri
Rüyada su görmek ne demek? Rüyada su görmek neye işaret?
YÖK açıkladı: 64 üniversiteye 800 araştırma görevlisi alınacak Gündem
YÖK açıkladı: 64 üniversiteye 800 araştırma görevlisi alınacak
Milli Takım'daki Nazi kavgasını ve Montella'nın akıl hocasını ortaya çıkardı. Şerafettin Tilki bombayı patlattı Spor
Milli Takım'daki Nazi kavgasını ve Montella'nın akıl hocasını ortaya çıkardı. Şerafettin Tilki bombayı patlattı
Çankırı 14. tarihi İstiklal Yolu yürüyüşü büyük bir coşkuyla gerçekleştirildi Gündem
Çankırı 14. tarihi İstiklal Yolu yürüyüşü büyük bir coşkuyla gerçekleştirildi
Milli Takım EURO 2024 kurasına kaçıncı torbadan girecek? Belli oldu Spor
Milli Takım EURO 2024 kurasına kaçıncı torbadan girecek? Belli oldu
Erik mevsimleri şaşırdı aynı yılda ikinci ürünü veriyor Gündem
Erik mevsimleri şaşırdı aynı yılda ikinci ürünü veriyor