Soğanın ölümcül zararları ortaya çıktı. Sakın böyle yemeyin

Editör: Naim Arıoğlu

Sağlıklı besinlerin yanlış tüketilmesi sonucunda ölümcül tehlikelerinin olduğu ortaya çıkmaya devam ediyor.

Son olarak sağlıklı olduğu bilinen soğanın yağda kavrulmasının ölümcül zararları gün yüzüne çıktı.

Uzmanlar, “soğanın yağda kavrulması, sağlıksız bir beslenme alışkanlığıdır. Soğan yağda kavrulmamalı, tüm malzemeler bir araya konularak pişirilmelidir” sözlerini kullandı.

YAĞDA KAVRULAN SOĞAN ÖLÜM SAÇIYOR

Tüketirken soğanı yağda kavurmak yapılan en büyük hatalardan biridir. Yağda kavurma esnasında yağ yanar.

Yağ yandığı için kanserojen maddeler daha çok ortaya çıkar. Kızartmada olduğu gibi soğanı da yağda kavurmak sağlıklı değildir.

Soğanlı yemek yapılırken tüm sebzeler tencere birlikte çiğden konularak yapılmalıdır.

Sebzelerin pişme esnasında saldıkları su ile de zaten soğan pişmektedir.

Etli bir yemek yapılırken de eti sotelerken yine etin bıraktığı su ile soğan kendi halinde pişmektedir.