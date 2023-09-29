Başucunuza yarım soğana karanfil batırıp koyun. Sonuçlarına inanamayacaksınız

Günümüzde insanların ortak sorunu olan baş ağrılarına çözümler gelmeye devam ediyor. Başucunuza yarım soğana karanfil batırıp koymanız durumunda baş ağrınızın geçeceği ifade edildi.

İŞTE O MUCİZE YÖNTEM…

Bir soğanı ikiye bölün.

Her dilim soğanın içine 3-4 adet karanfil saplayın.

Soğan dilimlerini alın ve başınızın ağrıyan bölgesine yerleştirin.

Soğan dilimlerini başınızın üzerinde 15-20 dakika bekletin.

Bu yöntemin baş ağrısını hafifletmeye yardımcı olduğu düşünülmektedir. Soğan ve karanfilin içindeki maddeler, baş ağrısına neden olan iltihabı ve ağrıyı azaltmaya yardımcı olabilir.

BAŞ AĞRISI İÇİN SOĞANA KARANFİL SAPLAMANIN FAYDALAR

-Ağrıyı azaltır.

-Antibakteriyel ve antiseptik özelliklere sahiptir.

-Baş ağrısını hafifletmeye yardımcı olur.

-İltihaplanmayı azaltır.

-Bu yöntemin bilinen bir yan etkisi yoktur. Ancak, soğanın veya karanfilin herhangi bir alerjiniz varsa bu yöntemden kaçınmalısınız.

SOĞAN HANGİ HASTALIKLARA FAYDALIDIR? SOĞANIN FAYDALARI NELERDİR?

Yapılan çalışmalar soğanın içerdiği kuarsetin adlı antioksidan sayesinde yumurtalık, kolorektal gibi kanser türlerine yakalanma riskini azaltmaya yardımcı olduğunu göstermektedir. Özelikle kırmızı soğan, vücuttaki sağlıklı hücrelere zarar veren serbest radikalleri ortadan kaldıran antioksidan maddeleri, kuru ve beyaz soğana göre daha fazla bulundurmaktadır.

Ayrıca soğanın içindeki kuarsetin, alerjik reaksiyonlara yol açan histaminin bağışıklık hücrelerinde salınımını engellemesine yardımcı olur. Böylelikle soğanın astım veya alerjik problemleri olan kişilerde bağışıklığı desteklemeye yardımcı olduğu bilinmektedir.

Soğanının içeriğindeki kükürt kan inceltici etkisi göstererek kalp kriziyle inme riskini artıran plateletlerin birikimini önler. Soğandan alınan kükürtün hipertansiyon başlangıcını geciktirme ve azaltmaya yardımcı olduğu diğer çalışmalarla tespit edilmiştir.

SOĞANIN KANSERE OLAN FAYDALARI NELERDİR?

Yapılan çalışmalarda allium sebzeleri özellikle mide ve kolorektal kanserlerle ilgili olarak kapsamlı bir şekilde incelenmiştir. Asya Pasifik Klinik Onkoloji Dergisi'nde 2019 yılında yapılan bir araştırma, kolorektal kanserli 833 kişiyi, hastalığı olmayan 833 kişiyle karşılaştırmıştır. Araştırmacılar, soğan gibi allium sebzelerini düzenli olarak tüketenlerde kolorektal kanser riskinin %79 daha düşük olduğunu bulmuşlardır.

Bir fincan doğranmış soğan ayrıca bir yetişkinin tavsiye ettiği günlük C vitamini alımının en az %13,11'ini sağlamaktadır. Bir antioksidan olarak bu vitamin, kanserle bağlantısı olan serbest radikal bileşiklerinin oluşumuna karşı koymaya yardımcı olur.

Yine de soğandaki hangi bileşiklerin kansere karşı koruyucu etkileri olduğunu doğrulamak için daha fazla araştırma yapılması gerekmektedir.