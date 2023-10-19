Her gün soğan yerseniz bakın ne oluyor? Çinli uzmanlar açıkladı

Editör: Ali Öncü

İnsanların ölümcül hastalıklara yakalanmamak için doğal besinlere yönelme süreci devam ediyor.

Bu süreçte soğanın mucize faydaları ortaya çıkmayı sürdürüyor.

Çinli uzmanlar, her gün yaklaşık yarım soğan yiyenlerin bağırsak kanserine yakalanma riskinin düşük çıktığını duyurdu.

Çin Tıp Üniversitesi uzmanları, bin 666 kadın ve erkeğin yemek yeme alışkanlıkları ile kanser hastalığı bağlantılarını incelediği bildirildi.

Çıkan sonuçlara göre düzenli olarak alyum bitkileri tüketenlerin diğerlerine oranla daha sağlıklı oldukları belirlendiği ifade edildi.

Çin’de yapılan araştırmada, her gün yaklaşık yarım soğan yiyenlerin bağırsak kanserine yakalanma riski yüzde 79 daha düşük çıkması dikkat çekti.

SOĞANIN MUCİZE FAYDALARI

- Bağışıklık için kalkan

- Hücreleri korur

- Kalp hastalıkları riskini azaltır

- Antioksidan deposudur

-Gribe karşı savaşarak hastalanmanızı önler

-Kanser türlerine yakalanma riskini azaltmaya yardımcı oluyor.

-Soğanın astım veya alerjik problemleri olan kişilerde bağışıklığı desteklemeye yardımcı olduğu biliniyor.

-Soğanının içeriğindeki kükürt kan inceltici etkisi göstererek kalp kriziyle inme riskini artıran plateletlerin birikimini önler. Soğandan alınan kükürtün hipertansiyon başlangıcını geciktirme ve azaltmaya yardımcı olduğu diğer çalışmalarla tespit edilmiştir.

SOĞANIN KANSERE OLAN FAYDALARI NELERDİR?

Yapılan çalışmalarda allium sebzeleri özellikle mide ve kolorektal kanserlerle ilgili olarak kapsamlı bir şekilde incelenmiştir. Asya Pasifik Klinik Onkoloji Dergisi'nde 2019 yılında yapılan bir araştırma, kolorektal kanserli 833 kişiyi, hastalığı olmayan 833 kişiyle karşılaştırmıştır. Araştırmacılar, soğan gibi allium sebzelerini düzenli olarak tüketenlerde kolorektal kanser riskinin %79 daha düşük olduğunu bulmuşlardır.

Bir fincan doğranmış soğan ayrıca bir yetişkinin tavsiye ettiği günlük C vitamini alımının en az %13,11'ini sağlamaktadır. Bir antioksidan olarak bu vitamin, kanserle bağlantısı olan serbest radikal bileşiklerinin oluşumuna karşı koymaya yardımcı olur.

Yine de soğandaki hangi bileşiklerin kansere karşı koruyucu etkileri olduğunu doğrulamak için daha fazla araştırma yapılması gerekmektedir.

SOĞAN NASIL TÜKETİLİR?

Yemeklerde pişmiş olarak arpacık, beyaz ve kuru soğan tercih edilirken taze yeşil, kırmızı ve mor soğan salata yapımında, kahverengi soğan ise soğan suyu kürü hazırlanmasında kullanılır.

Özellikle kış mevsiminde havaların değişmesiyle bağışıklık sistemi zayıf düşmektedir. Virüslere ve bakterilere karşı doğal antibiyotik görevi gören soğan zayıflayan bağışıklık sisteminin kuvvetlenmesini destekler.

Soğan içerdiği sülfür (kükürtlü maddeler) sayesinde antibakteriyel etki oluşturmaktadır. Yetişkin ve çocuklar çok rahat bir şekilde soğan tüketebilir.