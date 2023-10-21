Ağza sürülmemesi gereken besin listesi ortaya çıktı. Metabolizmanın azılı düşmanı. Bağırsakları kör düğüm yapıyor

Editör: Beyza Damgacıoğlu

Sağlıklı ve kaliteli bir yaşam sürmek için ömür boyu tükettiğimiz gıdalara dikkat etmek, dengeli ve düzenli bir beslenme alışkanlığı edinmek gerekmektedir.

Beslenme şeklimizi iyi ayarlamakla birlikte, düzenli egzersiz yapmak, vücut kaslarımızı çalıştırmak birçok hastalıktan korunmamızı sağlamaktadır.

Ne yazık ki, hala birçok kişi beslenme konusunda büyük yanlışlar yapabilmektedir. Bu durum da hem kısa sürede kilo artışına hem de çeşitli sağlık sorunlarına yol açmaktadır. Öncelikle kişi diyet yapma anlayışından uzaklaşıp sağlıklı beslenme anlayışına yönelmelidir.

Tükettiğimiz gıdaların faydalarını ve zararlarını bilmek, besin gruplarını iyi tanımak sağlıklı beslenmenin devamlılığı için önemlidir. Ayrıca metabolizmayı hızlandıran gıdaların kilo verme sürecindeki rolünü göz ardı etmemek, metabolizmayı yavaşlatan ve vücutta su tutan bu gıdalardan mümkün olduğunca uzak durmak gerekmektedir.

Metabolizmayı yavaşlatan ve sindirim sistemini olumsuz etkileyen gıdalar genellikle doymuş yağlar, sodyum ve ilave şeker açısından yüksek, antioksidanlar, lif, vitaminler ve mineraller açısından düşük olan gıdalardır. Bu gıdaların tüketilmesi hem sağlık problemlerine sebep olmakta hem de kilo alımını hızlandırmaktadır.

İşte metabolizmayı durma noktasına getiren o gıdalar;

-İşlenmiş tahıllar

-Meyveli gazoz

-Ambalajlı meyve suları

-Alkollü içecekler İşlenmiş et ürünleri

-Şekerli atıştırmalıklar

-Tuzlu atıştırmalıklar

-Yağlı kırmızı et