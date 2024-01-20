Soğuk algınlığı ve sırt ağrısına iyi geliyor. Bu besin başka besin

İnsanların sağlık sorunlarına çözüm için doğal besinlere yönelme süreci devam ediyor.

Soğuk algınlığı ve sırt ağrısına iyi gelen it üzümünün faydaları dikkatlerden kaçmadı.

İt üzümü veya ayı üzümü, Amerika'da Alpin ormanlarında yetişen, idrar yolu enfeksiyonlarına ve diğer rahatsızlıklara faydalı olan bir bitkidir.

Çocuklar ve erkekler için uygun olmayan bu bitkinin yaprağı, kanamayı durdurma, antibakteriyel, hücre yenileme, adet sancısı giderme, detoks ve sinir yatıştırma gibi pek çok yararı vardır.

Kızılderililer bu bitkiyi hem şifa hem de dini amaçlarla kullanmışlardır.

İt üzümü veya ayı üzümünün kesikler, sıyrıklar, soğuk algınlığı ve sırt ağrısı için de kullanılan ayı üzümü yaprağının birçok şeye iyi geldiğinin altı çizildi.

SOĞUK ALGINLIĞI NEDİR?

Soğuk algınlığı veya nezle, burun, boğaz, sinüs ve soluk borusunu enfekte eden ve kolaylıkla başkalarına geçen bir virüs türüdür. Bu virüsün en sık görülen çeşidi rinovirüstür.

Soğuk algınlığı çok yaygın bir hastalıktır ve çocuklarda yetişkinlere göre daha sık görülür.