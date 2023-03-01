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Ayıüzümü bitkisi neye iyi geliyor?

Ayıüzümü bitkisi diğer ismiyle itüzümünün ishali kesmesinden idrar yollarını temizlemesine kadar birçok faydalarının olması dikkat çekti.

Haber Giriş: 1 Mart 2023 Çarşamba - 09:30
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Ayıüzümü bitkisi neye iyi geliyor?

Ayıüzümü bitkisi neye iyi geliyor?
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İnsanların sağlık sorunlarına çözümler için doğal besinlere yönelme süreci devam ediyor. Bunlardan birisi olan ayıüzümünün faydaları dikkat çekti.

AYIÜZÜMÜ BİTKİSİ NEDİR?

Fundagillerden; Küçük taneler halinde kırmızı renkli yemişleri olan, tüylü bir bitkidir.1-3 metre yüksekliğindedir. Her mevsimde yaprakları vardır. Makilerde bulunur.

Dalları kırmızımtırak kahverengidir. Yaprakları  şimşir yapraklarına benzer. İçinde Hydrochinone vardır.

AYIÜZÜMÜ BİTKİSİNİN FAYDALARI

-Kuvvet verir.

-İshali keser.

-İdrar yollarını temizler.

- İdrar söktürür.

-Ateşi düşürür.

-İdrar yollarındaki taşların düşmesine yardım eder.

-Prostat büyümesinden kaynaklanan şikâyetleri giderir.

AYIÜZÜMÜ BİTKİSİ NASIL KULLANILIR?

Sonbahar aylarında toplanıp kurutulur. Çiçekleri pembe salkımlar halindedir. Ev ilaçlarında yaprakları kullanılır.

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