﻿Ayıüzümü bitkisi neye iyi geliyor?

İnsanların sağlık sorunlarına çözümler için doğal besinlere yönelme süreci devam ediyor. Bunlardan birisi olan ayıüzümünün faydaları dikkat çekti.

AYIÜZÜMÜ BİTKİSİ NEDİR?

Fundagillerden; Küçük taneler halinde kırmızı renkli yemişleri olan, tüylü bir bitkidir.1-3 metre yüksekliğindedir. Her mevsimde yaprakları vardır. Makilerde bulunur.

Dalları kırmızımtırak kahverengidir. Yaprakları şimşir yapraklarına benzer. İçinde Hydrochinone vardır.

AYIÜZÜMÜ BİTKİSİNİN FAYDALARI

-Kuvvet verir.

-İshali keser.

-İdrar yollarını temizler.

- İdrar söktürür.

-Ateşi düşürür.

-İdrar yollarındaki taşların düşmesine yardım eder.

-Prostat büyümesinden kaynaklanan şikâyetleri giderir.

AYIÜZÜMÜ BİTKİSİ NASIL KULLANILIR?

Sonbahar aylarında toplanıp kurutulur. Çiçekleri pembe salkımlar halindedir. Ev ilaçlarında yaprakları kullanılır.