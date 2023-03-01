﻿Ayıüzümü bitkisi neye iyi geliyor?

İnsanların sağlık sorunlarına çözümler için doğal besinlere yönelme süreci devam ediyor. Bunlardan birisi olan ayıüzümünün faydaları dikkat çekti.
AYIÜZÜMÜ BİTKİSİ NEDİR?
Fundagillerden; Küçük taneler halinde kırmızı renkli yemişleri olan, tüylü bir bitkidir.1-3 metre yüksekliğindedir. Her mevsimde yaprakları vardır. Makilerde bulunur.
Dalları kırmızımtırak kahverengidir. Yaprakları şimşir yapraklarına benzer. İçinde Hydrochinone vardır.
AYIÜZÜMÜ BİTKİSİNİN FAYDALARI
-Kuvvet verir.
-İshali keser.
-İdrar yollarını temizler.
- İdrar söktürür.
-Ateşi düşürür.
-İdrar yollarındaki taşların düşmesine yardım eder.
-Prostat büyümesinden kaynaklanan şikâyetleri giderir.
AYIÜZÜMÜ BİTKİSİ NASIL KULLANILIR?
Sonbahar aylarında toplanıp kurutulur. Çiçekleri pembe salkımlar halindedir. Ev ilaçlarında yaprakları kullanılır.