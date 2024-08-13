Soğuk hava deposunda yangın

Kaynak: İHA
Soğuk hava deposunda yangın

Isparta’nın Gelendost ilçesinde bulunan soğuk hava deposunda çıkan yangın, ekiplerin çalışması sonucu söndürüldü. Yangın sonucu depo kullanılamaz hale geldi.

Soğuk hava deposunda yangın

Yangın, Isparta’nın Gelendost ilçesine bağlı Hacılar köyü mülki sınırları içerisindeki soğuk hava deposunda henüz belirlenemeyen bir nedenle meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, İ.K.’ye (60) ait soğuk hava deposundan dumanların yükseldiğini gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarla birlikte bölgeye sağlık, jandarma ve Gelendost ve Eğirdir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangın, ekiplerin yoğun çalışması sonucu kontrol altına alınarak soğutma çalışması yapıldı.
Yangının çıkış sebebinin ekiplerce araştırıldığı bildirildi.

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