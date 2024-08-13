Evden çıkarılan kiracı yangın çıkardı iddiası

Muğla'nın Fethiye ilçesinde mahkeme kararı ile tahliye edilen kiracının, boşalttığı dairenin de bulunduğu çatı katını ateşe verdiği öne sürüldü. İtfaiye ekipleri yangını diğer katlara sıçramadan söndürürken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Edinilen bilgiye göre, Fethiye Taşyaka Mahallesi Şehit Ali Büyükiskilip Caddesi üzerinde bulunan bir daire, mahkeme kararı ile polis gözetiminde tahliye edildi. Tahliye sırasında, kiracının "Ben bu evi yakar da giderim" dediği iddia edilirken, kısa bir süre sonra boşaltılan dairenin de bulunduğu çatı katından dumanlar yükselmeye başladı.

Olay yerinde bulunan polisin durumu fark etmesi üzerine durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, çatı katındaki yangını diğer katlara sıçramadan kontrol altına aldı. Ev sahibi, alevler içinde kalan dairesinin önüne geldiğinde büyük bir şok yaşadı.

Polis, yangını çıkardığı iddia edilen kiracıyı bulmak için çalışmalarını sürdürürken, olayla ilgili detaylı inceleme başlatıldı.