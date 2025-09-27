Soğuklara karşı kalkan! Üzüm pekmezi nasıl hazırlanmalı ve nasıl tüketilmeli?

Sonbaharın gelişiyle birlikte bağlarda başlayan üzüm hasadı, Anadolu’nun kadim lezzetlerinden biri olan üzüm pekmezinin üretimini de beraberinde getiriyor. Yüzyıllardır şifa kaynağı olarak bilinen pekmez, özellikle kış aylarında bağışıklık sistemini desteklemek ve enerji ihtiyacını karşılamak için tercih ediliyor. Doğal şeker içeriğiyle tatlı ihtiyacını karşılayan üzüm pekmezi, aynı zamanda demir, kalsiyum, potasyum ve antioksidanlar açısından zengin bir besin.

ÜZÜM PEKMEZİ NASIL YAPILIR?

Evde üzüm pekmezi yapmak geleneksel yöntemlerle oldukça mümkündür.

ÜZÜMLERİN HAZIRLANMASI

Taze, olgun ve mümkünse çekirdekli üzümler seçilir. Üzümler iyice yıkanır ve saplarından ayrılır.

ÜZÜMLERİN EZİLMESİ

Üzümler büyük kaplarda ezilerek suyu çıkarılır. Bu işlem elle veya özel ezme makineleriyle yapılabilir.

ŞIRA ELDE ETME

Ezilen üzümler temiz bir bez torbaya alınır ve suyu süzülerek şıra elde edilir. Bu şıra, pekmezin temel hammaddesidir.

TOPRAKLA ARITMA

Geleneksel yöntemlerde şıranın ekşimesini önlemek için bir avuç beyaz toprak kullanılır. Bu toprak, şıranın üzerine serpilir ve bir gün boyunca dinlendirilir. Tortular dibe çöker.

KAYNATMA

Dinlenen şıra dikkatlice süzülür ve büyük kazanlarda kaynatılmaya başlanır. Kaynama sırasında yüzeyde oluşan köpükler alınır. Bu işlem yaklaşık 3-4 saat sürer.

KIVAM KONTROLÜ

Pekmez kıvam aldığında ocaktan alınır. Soğutulduktan sonra cam kavanozlara doldurularak saklanmaya hazır hale gelir.

PEKMEZ NASIL SAKLANMALI?

Evde yapılan üzüm pekmezi doğru koşullarda uzun süre bozulmadan saklanabilir: Cam kavanozlarda, serin ve güneş görmeyen bir yerde muhafaza edilmeli. Kapağı sıkıca kapatılmalı, hava almaması sağlanmalıdır.

PEKMEZ NASIL TÜKETİLMELİ?

Üzüm pekmezi farklı şekillerde tüketilebilir ve her yaş grubuna uygundur. Kahvaltıda tahinle karıştırılarak. Yoğurtla birlikte ara öğün olarak tüketilmeli.