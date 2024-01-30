Şok İddia: Türkiye’nin satın aldığı F-16’lara Yunan adaları şartı

Yunanistan’da yayın yapmakta olan Kathimerini gazetesi, Türkiye’nin ABD’den satın aldığı F-16 savaş uçaklarını Yunan adaları üzerindeki uçuşlarda değil, sadece NATO’nun amaçları doğrultusunda kullanabileceği şartı getirildiğini iddia etti.

Kathimerini gazetesi, haberini diplomatik kaynaklara dayandırarak ABD Dışişleri Bakanlığının bu şartı, Temsilciler Meclisi ve Senato'nun ilgili dört komitesine gönderdiğini ve gizli bir mektupla bildirdiğini yazdı. Söz konusu mektupta, bu şartın ihlal edilmesi durumunda, Dışişleri Bakanlığı'nın sorunu çözmek için inisiyatif almayı garanti altına aldığı belirtildi. Sorunun çözülmeme durumunda ise F-16 programının sonlandırılacağı iletildi.

Kathimerini’nin haberinde, benzer bir olayın Ankara'nın Rusya'dan S-400 füzesi aldığı esnada da yaşandığı ve Türkiye’nin, ortak geliştirici ülke olduğu F-35 programından çıkarıldığı aktarıldı. Ayrıca, normal şartlarda Yunanistan hükümetinin, mektubun içeriğini görmek isteyeceğini fakat Yunanistan'a dost Kongre üyelerinin verdiği güvencelere dayanarak, mektubun tatmin edici olduğuna inandıkları da vurgulandı.