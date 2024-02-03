ABD'li senatörden Türkiye'ye F-16 satışında şok açıklama. 'PYD için Biden'dan güvence aldım'

Kaynak: Haber Merkezi
ABD'li senatörden Türkiye'ye F-16 satışında şok açıklama. 'PYD için Biden'dan güvence aldım'
ABD'de Türkiye'ye F-16 savaş uçağı satışı tartışması gündemini korurken, Türkiye karşıtı söylemleriyle bilinen ABD'li Demokrat Senatör Chris Van Hollen'dan Türkiye’ye F-16 satışı tartışması hakkında dikkat çeken bir açıklama geldi.

Türkiye'nin İsveç'in NATO üyeliği başvurusuna onay vermesinin ardından Joe Biden yönetiminin Türkiye'ye F-16 savaş uçağı satışına yeşil ışık yakması ABD’deki siyasiler arasında tartışma yaratmaya devam ediyor..

ABD Dışişleri Bakanlığı'nın satışa dair Kongre'ye resmi bildirim yapmasının ardından Senato ve Temsilciler Meclisi'nin lehte ya da aleyhte tepki göstermek için 15 günlük süresi bulunurken gözler ABD Kongresi'nin önde gelen siyasi isimlerine çevrildi.

“TÜRKİYE GÜVENCE VERDİ”

Demokrat Partili Maryland Senatörü Chris Van Hollen, Türkiye'ye F-16 satışıyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Van Hollen, yaptığı yazılı açıklamada, Biden yönetiminin "Türkiye'nin Yunanistan'a yönelik tutumu ve Kürtlere desteğin devamı" konusunda kendisine güvence verdiğini, bu sebeple Türkiye'ye F-16 satışını engellemeyeceğini duyurdu.

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ABD'li Senatör, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Suriyeli Kürtlere yönelik devam eden saldırılarından endişe duyduğunu, Türkiye’nin Doğu Akdeniz'de saldırgan eylemlerde bulunduğunu ve Azerbaycan'ın Dağlık Karabağ'a saldırılarında rol oynadığı sebebiyle Türkiye’ye F-16 satışına sıcak bakmadığını, ancak Biden yönetiminin zaman ayırıp bu endişelerimle ilgili bana bilgi vermesinin ardından içinin rahatladığını söyledi.

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“TÜRKİYE’Yİ YAKINDAN İZLEYECEĞİZ”

ABD yönetiminin "Türkiye'nin Yunan hava sahasına yönelik ihlallerini takip etme" sözü verdiğini söyleyen Van Hollen, Biden hükümetinin Türkiye'nin Suriye'de terör örgütü PKK/YPG'yi hedef alan saldırılarına şiddetle karşı çıkmaya ve Suriye Demokratik Güçleri'ni desteklemeye devam edeceği güvencesi verdiğini belirtti.

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Demokrat Senatör, bu güvenceler sebebiyle F-16 satışını engellemeyeceğini belirterek "Önümüzdeki haftalarda ve aylarda Türkiye'yi yakından izlememiz gerektiği açık. Çünkü eylemler sözlerden daha önemli" ifadelerini kullandı.

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