ŞOK Market ünlü firmayı satın aldı

Kaynak: Haber Merkezi
ŞOK Market ünlü firmayı satın aldı
ŞOK Market, "İstegelsin" markasıyla bilinen Future Teknoloji Ticaret'in hisselerini almak için sözleşmeyi imzaladı. ŞOK tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yeni açıklama yapıldı.

ŞOK Market, e-ticaret kanalındaki gelişimine katkı sağlamak ve yeteneklerini geliştirmek üzere Future Teknoloji Ticaret A.Ş. için ödenmiş sermayesinin yüzde 100'üne tekabül eden paylarının peşin olarak satın alınması konusunda pay alım sözleşmesi yapıldı.

ŞOK tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada; işlem fiyatı, değerleme raporunda belirlenen şirket değer aralığı orta noktasına göre yüzde 10 iskonto içerecek şekilde pazarlık usulü ile 220 Milyon TL olarak duyuruldu.

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"SÖZLEŞME İMZALANMIŞTIR"

Söz konusu açıklamada, "Future Teknoloji Ticaret A.Ş 'nin ödenmiş sermayesinin yüzde 100'üne tekabül eden payların Future Star E-Ticaret A.Ş'den peşin olarak satın alınması için pay alım sözleşmesi imzalanmıştır. Pay alım sözleşmesi imza tarihi itibariyle Future Teknoloji Ticaret A.Ş 'nin finansal borcu bulunmamaktadır" ifadeleri kullanıldı.

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