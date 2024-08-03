Sokak hayvanları için harekete geçti

Kaynak: Haber Merkezi Serhat Ağa
Sokak hayvanları için harekete geçti

Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş, sokak hayvanları için sahiplendirme ve kısırlaştırma kampanyası başlatacaklarını duyurdu.

Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş, sokak hayvanlarına yönelik yeni projelerini açıkladı.

Dedetaş, “Hiçbir canlının hayatına son vermeden sokak hayvanlarının yaşam şartlarını iyileştirmek ve komşularımızın huzurunu sağlamak mümkün. Güçlü bir sahiplendirme kampanyası başlatıyoruz" dedi.

"PATİ PARKLAR AÇIYORUZ"

Dedataş, kampanyaya ilişkin şöyle konuştu:

- Belediye bünyesindeki aşılama, bakım, rehabilitasyon, tedavi ve kısırlaştırma çalışmalarını güçlendiriyoruz. Üsküdar’da yaygın bir kısırlaştırma seferberliği başlatıyoruz. Bahçelievler ve Bulgurlu mahallemizde iki yeni klinik açıyoruz. Yeni bir rehabilitasyon merkezi için hazırlıklarımızı sürdürüyoruz. Geçici hayvan bakım merkezimizi yeniliyoruz. Muhtarlıklara mama dağıtımına başladık. Pati parklar açıyoruz. Pati dostu gönüllü çalışması başlatıyoruz. Sokak hayvanları için çip uygulamasına geçiyoruz

Dedetaş, “Üsküdar’da hiçbir canlının zarar görmesine izin vermeden hem komşularımızın huzurunu temin edeceğiz hem de sokak hayvanlarının yaşam kalitesini artıracağız. Üsküdar yaşatmayı seçecek, bu konuda öncü ve örnek olacak” ifadelerini kullandı

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