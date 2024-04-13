Sokak hayvanlarını besledi dönüş yolunda kaza yaptı: "Onu bunu düşün, hasta köpekleri düşün"

Kaynak: Haber Merkezi
Sokak hayvanlarını besledi dönüş yolunda kaza yaptı: "Onu bunu düşün, hasta köpekleri düşün"
Sokak hayvanlarını besleyen bir kişinin kaza sonrası duygusal itirafı, sosyal medyada duygusal bir etki yarattı.

Sokak hayvanlarını düşünen ve besleyen bir kişinin, dönüş yolunda karıştığı kaza sonrası duygusal itirafları sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Kaza sonrası yaptığı açıklamada, "Onu düşün, bunu düşün, hasta köpekleri düşün. Kafa dalgın olunca böyle oluyor. Tiksinmeye başladım kendimden" ifadelerini kullandı. Bu duygusal itiraf, sokak hayvanlarına duyulan hassasiyeti bir kez daha gündeme getirirken, insanların günlük hayatın stresi altında duygusal olarak nasıl etkilendiklerini de ortaya koydu.

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