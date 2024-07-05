Sokak hayvanlarını beslerken saldırıya uğrayan akademisyen konuştu

Vücudunun çeşitli yerlerinde morluklar oluşan ve el bileği alçıya alınan Uzun, 10 gün iş göremez raporu aldı.

Olay, Büyükbakkalköy Mahallesi'nde geçtiğimiz çarşamba günü meydana geldi. Bir vakıf üniversitesinde akademisyen olarak çalışan Belma Uzun, iş çıkışında 7 yıldır sokak hayvanlarını beslediği mahalleye gitti. Hayvanları beslerken, aynı mahallede oturan bir çiftin sözlü saldırısına uğradı. Kısa sürede sözlü saldırı, sopalı kavgaya dönüştü. Erkek şahıs, evinin önünde sokak hayvanlarını beslediği gerekçesiyle Uzun'a sopa ile saldırdı. Saldırı anları cep telefonu kamerasına yansırken, Uzun'un vücudunda morarmalar ve el bileğinde zedelenme oluştu.

"Doktor 10 gün iş göremez raporu verdi"

Belma Uzun, yaşadığı saldırıyı şu sözlerle anlattı: "Öncelikle böyle bir olayla gündeme geldiğim için herkesten özür dilerim. Bu, benim şahsıma yakışan bir durum değil. İş çıkışı besleme yapıyorum; evim ile çalıştığım yer arasındaki güzergâhı besliyorum. 7 yıldır bu bölgede hayvanları besliyorum. Tartıştığım çiftin evleri ile besleme yaptığım yer arasında mesafe var. Kimsenin kapısının önüne yemek koymadım. Olay günü iki şahıs bağırarak yanıma geldiler. Bana, 'Oraya yemek koyma, sokak hayvanlarını burada besleme, torunum buradan geçemiyor' dediler. Ben de 'Sizin kapınızın önüne koymadım, köpekte zaten yiyeceğini bitirecek' dedim. Sonra, adam bana sopa ile saldırdı. Sopa ilk önce koluma, sonra boynuma geldi. Yere düştüm, kimse yardımcı olmadı. Polisi ve ambulansı aradım, hastaneye gittim. Doktor, el bileğimde zedelenme olduğunu tespit etti ve kolumu alçıya aldı. 10 gün iş göremez raporu verildi, darp raporu da aldım ve şikayette bulundum."

"Kadınların dayak yememden zevk almasını kabul etmiyorum"

Uzun, "Bir annenin evladıyım ve bu tür yorumları görmek beni derinden yaraladı. 'O çığlık sesi ne kadar güzel, köpek gibi inliyor' gibi ifadeler beni çok üzdü. Toplumda bir kadına şiddet uygulanmasından mutlu olan insanlar var, bunu kabul edemiyorum. Herkes hayvanları sevmeyebilir, ama şiddeti desteklemek nedir? İnsanların birbirine zarar vermesi neden başka birini sevindirsin ki? Umarım gelecekte toplum olarak bu tür olayları aşarız" dedi.