Yasa çıktı ama uygulayan yok! Sokak köpeklerini toplamayan belediye başkanlarına hapis cezası verilecekti

Türkiye’de özellikle son yıllarda çokça konuşulan sorunlardan bir tanesi de sokak köpekleri oldu. Büyükşehirlerin en işlek yerlerinde dahi sürü halinde gezebilen başıboş sokak köpeklerinin insanlara saldırmasına dair haberler birçok defa haber kanalları ve gazete manşetlerine konu oldu.

Çocuk ve yaşlılara yapılan köpek saldırıları sonucunda ölümlü vaka sayılarının da artış göstermesi sonucunda konu siyasete taşındı.

YASA MECLİSTEN GEÇTİ

AKP milletvekilleri tarafından hazırlanan yasa tasarısı önce Cumhurbaşkanı Erdoğan’a sunuldu. Erdoğan’dan onay alan tasarı daha sonra mecliste muhalefet parti temsilcileri ve sokak köpekleri tarafından saldırıya uğrayan kişilerin yakınları ile beraber birkaç gün boyunca görüşüldü.

Muhalefet partilerinin karşı koymasına rağmen görüşmelerden AKP ve MHP’li üyeler tarafından geçen yasa tasarısı daha sonra Meclise getirilerek oylamaya sunuldu.

TBMM’deki oylamaya 500 Milletvekili katıldı. 273 milletvekili kabul oyu verirken 224 milletvekili ret oyu verdi. Genel Kurul’da 28 saat süren görüşmelerin ardından oy çokluğu ile kabul edilen yasa kabul edilerek yasalaştı.

YASAYA UYAN BELEDİYE YOK!

Meclisten geçen yasaya göre sahipsiz sokak köpekleri Belediye tarafından toplanacak. Belediye başkanları söz konusu yasaya uymazsa 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezası ile karşı karşıya kalacak.

CHP tarafından yapılan açıklamada bu yasayı kabul etmediklerini ve üst mahkemelere gidileceği belirtildi. BU kararın ardından ise yine parti yönetimi tarafından yapılan açıklamada hiçbir belediye başkanının bu yasaya uymayacağı ifade edildi.

2 Ağustos tarihinde yürürlüğe giren yasaya gerek AKP’li gerek diğer partilerin yasayı henüz uygulamaması kamuoyunda konuşulan konular arasında yer aldı.

OKULLAR AÇILIYOR

Geçtiğimiz eğitim öğretim döneminde özellikle kırsal alanlarda sürü halindeki sokak köpeklerinin öğrencilere sürü halinde saldırdıkları birçok defa gündem olmuştu.

Eylül ayında yeni eğitim öğretim başlaması ile çocuklarını okula gönderecek olan veliler çocuklarının saldırıya uğramasından tedirgin olduğunu sosyal medya platformlarından yaptıkları paylaşımlar ile gündeme tutuyor.

MUHALEFET YASAYA TEPKİLİ

Meclisten geçen yasada sokak köpeklerinin belli bir süre barınakta tutulmasının sonrasında sahiplendirilmemesi sonucunda uyutulacağını öne süren muhalefet vekilleri, sorunun çözümünün sadece uyutmak olmadığını ifade ediyor. Söz konusu yasayı katliam olarak gören vekiller mecliste kanlı eldivenler ile yasayı protesto etmişlerdi.