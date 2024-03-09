Sokak hayvanlarının yiyeceği tavuk kemiği parayla satılıyor. Demek ki vatandaş beyaz et bile yiyemiyor

TÜİK’in açıkladığı verilere göre enflasyon yüzde 67,07 seviyesine geldi. ENAG ise enflasyonun yüzde 121,98 olduğunu açıkladı. TÜİK’in açıkladığı rakamlara rağmen vatandaşlar markette ve pazarda enflasyonu çok daha yüksek seviyelerde hissediyor.

Gıda fiyatlarındaki artış hız kesmeden devam ederken sosyal medyada paylaşılan bir fotoğraf dikkat çekti. Tavuk ve yumurta satan bir iş yerinin camının çekildiği fotoğrafta bir kilo tavuk kemiğinin fiyatının 15 lira olduğu görüldü.

İktidar ‘Ekonomi uçuyor’ dese de ortaya çıkan görüntüler vatandaşların tavuk bile yiyemediğini ortaya koydu.

Sokak hayvanlarının yediği tavuk kemiğinin para ile satıldığının ortaya çıkması ekonomide gelinen son noktayı gözler önüne serdi.