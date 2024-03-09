Sokak hayvanlarının yiyeceği tavuk kemiği parayla satılıyor. Demek ki vatandaş beyaz et bile yiyemiyor

Serhat Ağa
Sokak hayvanlarının yiyeceği tavuk kemiği parayla satılıyor. Demek ki vatandaş beyaz et bile yiyemiyor
Sokak hayvanlarının yediği tavuk kemiğinin parayla satıldığı ortaya çıktı. 1 kilo tavuk kemiğinin 15 liraya satılması vatandaşların tavuk bile yiyemediğini ortaya koydu. Sosyal medyada gündem olan görüntüye “Ağla sevgili yurdum ağla. Hani ekonomi uçuyordu?” yorumu yapıldı.

TÜİK’in açıkladığı verilere göre enflasyon yüzde 67,07 seviyesine geldi. ENAG ise enflasyonun yüzde 121,98 olduğunu açıkladı. TÜİK’in açıkladığı rakamlara rağmen vatandaşlar markette ve pazarda enflasyonu çok daha yüksek seviyelerde hissediyor.

Gıda fiyatlarındaki artış hız kesmeden devam ederken sosyal medyada paylaşılan bir fotoğraf dikkat çekti. Tavuk ve yumurta satan bir iş yerinin camının çekildiği fotoğrafta bir kilo tavuk kemiğinin fiyatının 15 lira olduğu görüldü.

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İktidar ‘Ekonomi uçuyor’ dese de ortaya çıkan görüntüler vatandaşların tavuk bile yiyemediğini ortaya koydu.

Sokak hayvanlarının yediği tavuk kemiğinin para ile satıldığının ortaya çıkması ekonomide gelinen son noktayı gözler önüne serdi.

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