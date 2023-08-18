Kendi halinde oturan köpeği demir çubukla öldürdü. Allah belanı versin zalim adam

Olay Mardin’in Kızıltepe ilçesine bağlı Taşlıca köyünde meydana geldi. Yerde kendi halinde yatan sokak köpeğinin yanına giden bir cani köpeğin yanına sakin adımlarla yaklaşıp ardından elindeki demir çubukla köpeğin başına defalarca vurarak katletti.

Olay yerinde yaşamını yitiren köpeğe can çekişirken dahi defalarca kez vuran caniye ise sosyal medyada tepki yağdı.

Köpeği vahşice bir şekilde öldüren kişiyi izleyen bir kadının herhangi bir tepki vermemesi görüntüler arasında yer aldı.

DİHKONFED (Doğa İnsan Hayvan Koruma ve Bilgilendirme Konfederasyonu) Kurucular Kurulu Başkanı Haydar Özkan, vahşeti sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla duyurdu.

Özkan son paylaşımında köpeği öldüren M.T’nin Kızıltepe Kaymakamlığı’nın talimatı ile gözaltına alındığını ve hakkında adli işlem başlatıldığını duyurdu.