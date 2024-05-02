Sokak köpekleri mahalleliyi canından bezdirdi

Yeşilyurt ilçesi Kitepe Mahallesi’nde çok sayıda başıboş sokak köpeğinin vatandaşlara saldırdığını dile getiren mahalle sakinleri, durumdan rahatsızlığını dile getirerek yetkililerden yardım talep etti..

Bölge sakinlerinden Cumali Akaslan, birçok defa köpeklerin saldırısına maruz kaldıklarını söyleyerek tehlikenin devam ettiğini söyledi.

Seher Delibaş adlı vatandaş da konuyu birçok defa ilgili kurumlara bildirmelerine rağmen sonuç alamadıklarını söyleyerek sorunun çözümü için yetkililerden yardım talep etti.