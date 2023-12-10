Başıboş köpek sorunu. Motosikletin önüne atlayan sokak köpeği canından oldu. Sürücü ölümden döndü

Uzun zamandır Türkiye'nin gündeminden düşmeyen başıboş sokak köpekleri geçtiğimiz günlerde bir ilkokul öğrencisini yaralamış ve vatandaşlar yetkililerden bu sorunun çözülmesi için somut adım atmasını istemişti.

Sokak köpeklerinin başıboş şekilde sokak aralarında gezmesi bu defa Edirne'de problem oldu.

Seyir halindeyken aniden önüne çıkan başıboş sokak köpeğine çarpan motosiklet sürücüsü ölümden döndü.

Kaza, Sabuni Mahallesi Atatürk Bulvarı’nda meydana geldi. Seyir halinde olan Mustafa Ersin Çatalbaş idaresindeki 22 ADB 091 plakalı motosiklet, aninden önüne çıkan başıboş sokak köpeğine çarptı. Çarpmanın etkisiyle direksiyon hakimiyetini kaybederek motosikletten düşen Çatalbaş yaralanırken, köpek ise olay yerinde telef oldu.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralı Çatalbaş, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri ise kazayla ilgili inceleme yaptı.