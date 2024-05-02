Sokak köpeklerini en hızlı ve en acısız şekilde öldürün. Valilik belediyelere talimat gönderdi

Başıboş sokak köpeklerinin yolda yürüyen vatandaşlara saldırması tepki çekerken sorunun hızlı bir şekilde çözülmesi isteniyor. Ancak bazı çözüm önerileri hayvan hakları savunucularının büyük tepkisini çekiyor.

Kocaeli Valiliği’nin başıboş sokak hayvanları ile ilgili belediyelere gönderdiği yazı tartışmaların odağında yer aldı.

Yazıda başıboş köpeklerin kısırlaştırılması, bakım alanlarının kurulması istenirken; aynı zamanda iyileşme veya çevreye zararını önleme umudu olmayan köpeklerin en az acı veren ve en hızlı şekilde ölümünü sağlayan yöntemlerle öldürülmesi ile ilgili çalışma başlatılması da istendi.

Valilikten yapılan açıklamada konuyla ilgili çokça şikayet alındığı ve bahsi geçen sorunla kanunlar çerçevesinde mücadele edileceği belirtildi.

Açıklamada "Hayvanların Korunmasına Dair Uygulama Yönetmeliğinin 'Belediyelerin alacağı tedbirler' başlıklı 7. maddesinin (e) bendinde; 'Geçici bakımevlerinde kaldıkları süre içerisinde; kanunî istisnalar ile bulaşıcı, tedavi edilemez veya tedavi sonrası iyileşme ihtimali olmayan bir hastalığa sahip olan, alındığı ortama bırakıldığında insan ve çevre sağlığını önlenemez derecede tehdit eden hayvanlar…' ile ilgili alınması gerekli tedbirlere ilişkin hükümler çerçevesinde işlem tesis edilmesinin ehemmiyetine değinilmiştir." ifadeleri yer aldı.

EN AZ ACI VEREN VE EN HIZLI ŞEKİLDE ÖLDÜRÜLMELERİ İSTENDİ

Yazıda yer alan bir ifade büyük tepki çekti. Valiliğin gönderdiği yazıda başıboş köpeklerin bakımı ve tedavisi için barınakların kurulması gerektiği belirtilirken bulaşıcı veya tedavisi mümkün olmayan hastalığının bulunması durumunda hayvanların en az acı veren ve en hızlı şekilde ölümünü sağlayan yöntemlerle öldürülmesi ile ilgili çalışma başlatılmasını istendi.

Kocaeli Valiliğinin belediyelere gönderdiği yazı sosyal medyada büyük tepki çekti.