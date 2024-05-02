Sokak köpeklerini en hızlı ve en acısız şekilde öldürün. Valilik belediyelere talimat gönderdi

Kaynak: Haber Merkezi
Sokak köpeklerini en hızlı ve en acısız şekilde öldürün. Valilik belediyelere talimat gönderdi
Kocaeli Valiliği, sokak başıboş sokak köpekleri ile ilgili belediyelere talimat gönderdi. Gönderilen yazıda "Sokak köpeklerini en hızlı ve en acısız şekilde öldürün" ifadeleri yer aldı.

Başıboş sokak köpeklerinin yolda yürüyen vatandaşlara saldırması tepki çekerken sorunun hızlı bir şekilde çözülmesi isteniyor. Ancak bazı çözüm önerileri hayvan hakları savunucularının büyük tepkisini çekiyor.

Kocaeli Valiliği’nin başıboş sokak hayvanları ile ilgili belediyelere gönderdiği yazı tartışmaların odağında yer aldı.

Yazıda başıboş köpeklerin kısırlaştırılması, bakım alanlarının kurulması istenirken; aynı zamanda iyileşme veya çevreye zararını önleme umudu olmayan köpeklerin en az acı veren ve en hızlı şekilde ölümünü sağlayan yöntemlerle öldürülmesi ile ilgili çalışma başlatılması da istendi.

Valilikten yapılan açıklamada konuyla ilgili çokça şikayet alındığı ve bahsi geçen sorunla kanunlar çerçevesinde mücadele edileceği belirtildi.

Açıklamada "Hayvanların Korunmasına Dair Uygulama Yönetmeliğinin 'Belediyelerin alacağı tedbirler' başlıklı 7. maddesinin (e) bendinde; 'Geçici bakımevlerinde kaldıkları süre içerisinde; kanunî istisnalar ile bulaşıcı, tedavi edilemez veya tedavi sonrası iyileşme ihtimali olmayan bir hastalığa sahip olan, alındığı ortama bırakıldığında insan ve çevre sağlığını önlenemez derecede tehdit eden hayvanlar…' ile ilgili alınması gerekli tedbirlere ilişkin hükümler çerçevesinde işlem tesis edilmesinin ehemmiyetine değinilmiştir." ifadeleri yer aldı.

EN AZ ACI VEREN VE EN HIZLI ŞEKİLDE ÖLDÜRÜLMELERİ İSTENDİ

Yazıda yer alan bir ifade büyük tepki çekti. Valiliğin gönderdiği yazıda başıboş köpeklerin bakımı ve tedavisi için barınakların kurulması gerektiği belirtilirken bulaşıcı veya tedavisi mümkün olmayan hastalığının bulunması durumunda hayvanların en az acı veren ve en hızlı şekilde ölümünü sağlayan yöntemlerle öldürülmesi ile ilgili çalışma başlatılmasını istendi.

ekran-goruntusu-2024-05-02-115206.png

Kocaeli Valiliğinin belediyelere gönderdiği yazı sosyal medyada büyük tepki çekti.

Son Haberler
Eşini hem yengesiyle hem de yakın arkadaşıyla aldattı. 828 telefon görüşmesi tek tek ortaya çıktı Yaşam
Eşini hem yengesiyle hem de yakın arkadaşıyla aldattı. 828 telefon görüşmesi tek tek ortaya çıktı
AYSAF’tan ekonomiye 1,13 milyar dolarlık katkı Ekonomi
AYSAF’tan ekonomiye 1,13 milyar dolarlık katkı
Son dakika... Gazeteci Barış Terkoğlu’na hapis cezası Gündem
Son dakika... Gazeteci Barış Terkoğlu’na hapis cezası
Telefonuyla ilgilenen kocasına soslu peçete yedirdi Video
Telefonuyla ilgilenen kocasına soslu peçete yedirdi
Ertem Şener ile Sinan Engin’in dili tutuldu! Beyaz Futbol canlı yayınında şoke eden görüntüler Spor
Ertem Şener ile Sinan Engin’in dili tutuldu! Beyaz Futbol canlı yayınında şoke eden görüntüler
Antalya yılın ilk 4 ayında milyonlarca turist ağırladı Ekonomi
Antalya yılın ilk 4 ayında milyonlarca turist ağırladı
Mercek-6 operasyonu: 15 tutuklama Gündem
Mercek-6 operasyonu: 15 tutuklama