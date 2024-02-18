Sokak köpeklerini tüfekle yaralayan şahıs yakalandı

Kaynak: İHA
Sokak köpeklerini tüfekle yaralayan şahıs yakalandı
Kastamonu’da eline tüfek alarak iki sokak köpeğini yaralayan şahıs yakalandı. Şahıs hakkında adli inceleme başlatıldı.

Olay, dün Kastamonu'nun Cide ilçesinin Bağyurdu Mahallesi'nde gerçekleşti. Alınan bilgiye göre, bir şahıs tarafından iki sokak köpeğine sokağın ortasında tüfekle ateş edildi. Kanlar içerisinde yerde kalan sokak köpeklerinden biri yaralı halde Cide Devlet Hastanesinin götürüldü. Şahısın hedef aldığı diğer yaralı köpek ise düştüğü derenin içinde bulundu.

Gelen ihbarlar üzerine Cide Belediyesi Veteriner Hekimlik Müdürlüğü ekiplerince yaralanan sokak köpekleri, olay yerinden alınarak veteriner kliniğine getirildi. Tedavilerine başlanan yaralı köpeklerin vücudundan çok sayıda saçma çıkartılırken, durumlarının da kritik olduğu öğrenildi.

Yaşanan cani olayın ardından harekete geçen Cide İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, kısa süre içerisinde köpeklere ateş eden kişiyi belirledi. Ekipler tarafından evinden alınarak karakola götürün şahıs hakkında adli inceleme başlatıldı.

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