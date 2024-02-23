Sokak müzisyenlerine eşlik eden amcanın şarkıyı söyleyişi olay oldu. Öyle bir 'çomak sokarım' deyişi vardı ki.. Besbelli hayat çok çektirmiş amcaya

Eskişehir’de bir yaşlı amcanın, sokak müzisyenlerinin ‘Islak ıslak’ isimli parçasına içten bir şekilde eşlik etmesi sosyal medyanın gündemine oturdu. Amcanın öyle bir ‘çomak sokarım’ deyişi vardı ki, videoyu izleyenler “Besbelli hayat çok çektirmiş amcaya” yorumunda bulundu.