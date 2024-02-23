Sokak müzisyenlerine eşlik eden amcanın şarkıyı söyleyişi olay oldu. Öyle bir 'çomak sokarım' deyişi vardı ki.. Besbelli hayat çok çektirmiş amcaya

Kaynak: Haber Merkezi
Sokak müzisyenlerine eşlik eden amcanın şarkıyı söyleyişi olay oldu. Öyle bir 'çomak sokarım' deyişi vardı ki.. Besbelli hayat çok çektirmiş amcaya
Eskişehir’de bir yaşlı amcanın, sokak müzisyenlerinin ‘Islak ıslak’ isimli parçasına içten bir şekilde eşlik etmesi sosyal medyanın gündemine oturdu. Amcanın öyle bir ‘çomak sokarım’ deyişi vardı ki, videoyu izleyenler “Besbelli hayat çok çektirmiş amcaya” yorumunda bulundu.

Eskişehir’in Adalar'da iki sokak müzisyeni Cem Karaca’nın meşhur ‘Islak Islak’ şarkısını söyleyip çevresindeki insanlara güzel anlar yaşatırken genç vatandaşlar cep telefonları ile o anları kayıt altına alıyordu. Şarkının nakarat kısmına gelince o sırada gençler ile beraber şarkıyı dinleyen bir amca da eşlik etti.

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‘Ben feleğin şu çarkına’ dedikten sonra yaşlı amca öyle bir ‘Çomak sokarım’ dedi ki o anda müzisyenlerde şarkıyı bırakıp amcayı dinlemeye başladı.

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İki defa ‘Çomak sokarım’ diye nakarata eşlik eden amcayı duyan gören herkes o ana kilitlenirken amcada çevreden alkışta topladı.

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Bu kadar içten bir şekilde ‘Çomak sokarım’ diye bağıran amcaya, “Besbelli hayat çok çektirmiş amcaya” yorumu yapılırken bu kısa anlar sosyal medyada gündem oldu.

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