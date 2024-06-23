Sokak ortasında öldürülen kadının katili belli oldu

Kaynak: İHA
Sokak ortasında öldürülen kadının katili belli oldu

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde bu sabah saatlerinde başından vurularak öldürülen kadının katilinin dini nikahlı eşi olduğu ortaya çıktı.

Cinayete dair aktarılan bilgilere göre, bu sabah saatlerinde merkez Bağlar ilçesi 5 Nisan Mahallesi 798. Sokak'ta 33 yaşındaki Hilal Kar sokak ortasında yürürken bir erkek tarafından başına ateş açılarak katledilmişti.

Polis ekiplerinin yaptıkları incelemeler sonucunda katili belli oldu. Kar’ın bir buçuk yıldır ayrı oldukları dini nikahlı eşi 40 yaşındaki M.D. tarafından silahla başından vurulduğu tespit edildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri cinayetin işlendiği yerde yaptığı incelemede Kar'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Kar'ın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu Morgu'na götürüldü. Polis, olay yerinden taksiyle kaçan cinayet zanlısı M.D.'yi yakalamak için çalışmasını sürdürüyor.

Olayla ilgili ekiplerin incelemeleri devam ediyor.

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