Sokak ortasında ölü bulundu

Olay, saat 14.30 civarında Meram ilçesi Pirebi Mahallesi Kurtdereli Sokak'ta meydana geldi. İhbar üzerine sağlık ve polis ekipleri olay yerine sevk edildi.

Ekipler, sokak ortasında hareketsiz yatan bir kişi olduğunu belirledi. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk incelemede kişinin hayatını kaybettiği tespit edildi. Polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucunda kişinin 69 yaşında Suriye uyruklu Talib El Sayel olduğu belirlendi.

Olay yerindeki incelemelerin ardından Talib El Sayel'in cenazesi otopsi için Konya Şehir Hastanesi morguna götürüldü.