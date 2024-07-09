Sokak ortasında ölü bulundu

Düzenleme: Kaynak: İHA
Sokak ortasında ölü bulundu

Konya'da 69 yaşındaki adam sokak ortasında yerde hareketsiz yatarken bulundu. Yaşlı adamın öldüğü tespit edildi.

Olay, saat 14.30 civarında Meram ilçesi Pirebi Mahallesi Kurtdereli Sokak'ta meydana geldi. İhbar üzerine sağlık ve polis ekipleri olay yerine sevk edildi.

Ekipler, sokak ortasında hareketsiz yatan bir kişi olduğunu belirledi. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk incelemede kişinin hayatını kaybettiği tespit edildi. Polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucunda kişinin 69 yaşında Suriye uyruklu Talib El Sayel olduğu belirlendi.

Olay yerindeki incelemelerin ardından Talib El Sayel'in cenazesi otopsi için Konya Şehir Hastanesi morguna götürüldü.

aw243332-01.jpg

aw243332-02.jpg

Son Haberler
Kavurucu sıcağa kepçeli duş Gündem
Kavurucu sıcağa kepçeli duş
Belediyede çalışan robot intihar etti. Kendini merdiven boşluğuna bıraktı Gündem
Belediyede çalışan robot intihar etti. Kendini merdiven boşluğuna bıraktı
Fenerbahçe ayrılığı resmen duyurdu Spor
Fenerbahçe ayrılığı resmen duyurdu
Nagehan Alçı'nın Yunanlı gizli aşkının ismi ortaya çıktı. Büyükelçilikte istihbarat görevlisi Gündem
Nagehan Alçı'nın Yunanlı gizli aşkının ismi ortaya çıktı. Büyükelçilikte istihbarat görevlisi
Eskişehir'de Afgan dehşeti. 2 kişiyi bıçakladı. Biri ölümle boğuşuyor Yerel Haberler
Eskişehir'de Afgan dehşeti. 2 kişiyi bıçakladı. Biri ölümle boğuşuyor
Bilecik’te kaçakçılık operasyonu Yerel Haberler
Bilecik’te kaçakçılık operasyonu