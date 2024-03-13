Sokak ortasında silahlı kavga

Kunduzhan Mahallesi Kunduzhan Caddesi'nde, E.T.S. ile aralarında anlaşmazlık olan Y.M. ve C.S. tartışmaya başladı.

Tartışmanın gittikçe alevlenmesi üzerine çıkan kavgada E.T.S. silahla vurularak yaralandı.

Gelen ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri intikal etti.

Yaralı halde Çiriş 1. Sokak'a gelen E.T.S, sağlık ekipleri tarafından yapılan müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.