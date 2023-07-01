Sokak ortasında tüfekli bıçaklı sopalı kavga. Çok sayıda yaralı var

Sivas'ın Gürün ilçesinde husumetli iki grup arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan tüfek, bıçak ve sopaların kullanıldığı kavgada 1'i ağır 9 kişi yaralandı.

Sokak ortasında tüfekli bıçaklı sopalı kavga. Çok sayıda yaralı var

DHA’nın haberine göre, olay, saat 16.00 sıralarında Gürün ilçe merkezinde yaşandı. İddiaya göre, aralarında daha önceden arazi anlaşmazlığı nedeniyle husumet bulunan iki grup ilçe merkezinde karşılaşınca tartışma çıktı.

Tartışma bir süre sonra av tüfeği, bıçak ve sopaların da kullanıldığı kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Necati Karadere (51) tüfekle, Ramazan Doğan, Vahdettin Doğan, Yusuf Doğan, Hüsnü Köroğlu, Orhan Gazi Fırıkçı, Hümeyra Kömür, Orhan Karadere ve Yılmaz Coruk ise bıçak ve sopa darbeleriyle yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri kavgaya, sağlık ekipleri ise yaralılara müdahale etti. Yaralılar, sağlık ekiplerince Gürün Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Tüfekle göğüs ve sol kolundan yaralanan Necati Karadere, daha sonra Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp fakültesi Hastanesi'ne, bıçakla yaralanan Ramazan Doğan ise Numune Hastanesi'ne sevk edildi. Necati Karadere'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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