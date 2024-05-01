Evin köpeğinin yatağında yattı anne babasını yüreği ağzına geldi

Kaynak: Haber Merkezi
Evin köpeğinin yatağında yattı anne babasını yüreği ağzına geldi
Bebeklerini yatakta bulamayan anne babanın telaşı sonrası güldüren final viral oldu.

Bir ailenin yaşadığı ilginç olay sosyal medyada gündem oldu. Gece uyuyan ebeveynler uyanıp bebeğin yerinde olmadığını fark ederek telaşla aramaya başladılar. Bebeği buldukları yer ise herkesi şaşırttı ve güldürdü.

Ebeveynler, bebeğin odasında olmadığını fark ettiklerinde endişelenerek aramaya başladılar. Ancak, arama sonucunda bebeğin evin köpeğinin yatağına gidip orada oturduğunu gördüler. Bebek, köpeğin yatağında huzurlu bir şekilde oturuyordu.

Bu olay, sosyal medyada hızla yayılarak birçok kişinin ilgisini çekti. Evin köpeğinin yatağına gidip oturan bebek, izleyenleri hem şaşırttı hem de güldürdü.

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