Beşiktaş'a mı gidecek? İlhan Palut'tan flaş açıklama

Trendyol Süper Lig’in 35. Haftasında Rizespor deplasmanda Beşiktaş ile karşı karşıya gelecek.

Karşılaşma öncesi hazırlıklarını sürdüren Karadeniz ekibinde teknik direktör İlhan Palut açıklamalarda bulundu.

"GÜNÜN KONUSU BU"

Beşiktaş’tan teklik alıp almadığına dair konuşan Palut, "Beşiktaş maçımız var ona hazırlanıyoruz. Rizespor, Beşiktaş deplasmanında en başarılı nasıl olur, günün konusu bu" dedi.

"EN ZOR GÖREV HANGİSİYSE BEN ONA HAZIRIM"

Ne zaman büyük bir takıma gitmek istediğine dair gelen soruya ise Palut, “Tabii ki bu iş yükseldikçe zor. Baskı arttıkça daha da zor. Ben hiçbir göreve talip değilim, talip olmam. En zor görev hangisiyse ben ona hazırım. Endişelerim yok, bu konuda kendime güvenim tam. Ama telaşım yok. Burada, Rize'de, bugün üretebiliyorum. 'Hiç mi en tepedeki yarışın içinde olmak istemezsiniz?' diye soracak olursanız, zamanı gelince ondan da bir çekincem yok. Ama bugün tüm konsantrem Rizespor. Böyle konuşmalar, böyle söylemler, insanı gün içindeki konsantrasyonun koparma potansiyeline sahip. O yüzden konsantrasyonum Rizespor'da" ifadelerini kullandı.