Sokak röportajında Dilan Polat’ın tahliyesine sevinen genç kadın tartışma yarattı

Sokak röportajında Dilan Polat’ın tahliyesiyle ilgili yapılan bir konuşma, sosyal medyada gündem oldu. Röportajda konuşan genç kadın, Polat’ın tahliye olmasına duyduğu sevincini şu sözlerle dile getirdi: “Çok seviyoruz. Storylerini özledik. Yaşayamadığımız hayatı oradan izledikçe mutlu oluyoruz yani.” Bu açıklamalar, sosyal medyada geniş bir kesim tarafından tartışma konusu oldu.

Genç kadının, Polat’ın sosyal medya paylaşımlarını özlediğini ve onun lüks yaşam tarzına duyduğu hayranlığı dile getirmesi, birçok kişi tarafından eleştirildi. Özellikle Polat’ın lüks yaşamı ile halkın ekonomik sıkıntılar yaşadığı bir dönemde bu tarz açıklamaların yapılması, tepki topladı.