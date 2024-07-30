Sokak röportajında isyan etti: 'Yürüyen GBT'yim'

Sosyal medyada dikkat çeken bir paylaşımda, bir genç polis kontrolleri nedeniyle yaşadığı zorlukları anlattı. Göz kapaklarının doğuştan düşük olduğunu belirten genç, çarşıya çıktığında sık sık GBT (Genel Bilgi Toplama) kontrolüne takıldığını söyledi. Videoda, genç, polis kontrollerinin kendisini rahatsız ettiğini ve sürekli durdurulmasından şikayetçi olduğunu ifade etti:

“Tipim yüzünden çok yargılıyorlar. Göz kapaklarım doğuştan böyle düşük. Çarşıya bir çıkıyorum, GBT, herkes beni durduruyor. Şurda durduruyor mesela, biraz ilerde tekrar durduruyor. Polisler izliyorsa, Allah için beni durdurmayın artık.”