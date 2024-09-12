Sokak röportajında 'Kadın ve erkek eşit midir?' Sorusuna amcadan bomba cevap: Kadınlar üstündür

Sokak röportajları, toplumun çeşitli kesimlerinin duygu, düşünce ve tepkilerini doğrudan yansıtma konusunda oldukça etkili bir yöntem olduğu biliniyor.

Birçok YouTube kanalında sokak röportajları yayınlanmaya devam ediyor.

Gün olmuyor ki sokak röportajlarında ilginç konular ve cevap gündeme gelmesin.

Son olarak yayınlanan röportajda bir amcanın kadınlarla ilgili verdiği cevap dikkat çekti.

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Sokak röportajında "Kadın ve erkek eşit midir?" sorusuna vatandaşın cevabı şu şekilde oldu:

"ONLAR BİZİM HER ŞEYİMİZ"

"Kadınlar üstündür kızım. Onlar bizim her şeyimiz. Benden fazlası, benden artıdır. Allah onun ardına beni komasın, yoksa benim frenim patlar. Kadınların değerini bilen bilir."