Sokak röportajında kuşak çatışması. ‘Sümüğümüzü silemiyorduk’

Sosyal medya içerik üreticisi Uğur Endelek'in sosyal medya hesabından paylaştığı sokak röportajında 16 yaşındaki genç bir kız ile Y kuşağından bir vatandaş "Hiç birini ölesiye sevdin mi” sorusu üzerine tartışmaya başladı.

Muhabirin "Hiç birini ölesiye sevdin mi” sorusuna genç adam hayır cevabını verirken röportaj esnasında araya giren 16 yaşındaki bir kız “konu ne?” diyerek röportaja dahil oldu.

“BİZ 16 YAŞINDA SÜMÜĞÜMÜZÜ SİLEMİYORDUK”

Genç kız "Hiç birini ölesiye sevdin mi” sorusuna "Sevdim halen de seviyorum" cevabını verdi.

Genç kızın cevabı sonrası Y kuşağı vatandaş, “Senin yaşın kaç? 16 yaşında kimi sevdin sen biz 16 yaşımızda burnumuzun sümüğünü silemiyorduk” diyerek genç kıza tepki gösterdi.

Genç kız ise yanıt olarak “Aşkın yaşı yoktur” dedi.

Video sosyal medyada gündem olurken yeni nesil Z kuşağının diğer kuşaklar arasındaki farkı bu video ile gözler önüne serildi.