Sokakta başından vurulan kişi ağır yaralandı

Kaynak: DHA
Sokakta başından vurulan kişi ağır yaralandı

Adana'nın Çukurova ilçesinde, sokakta tartıştığı bir kişi tarafından tabancayla başından vurulan 35 yaşındaki Cafer G. ağır yaralandı.

Olay, Toros Mahallesi'nde saat 21.30 sıralarında meydana geldi.

İddiaya göre, kimliği henüz belirlenemeyen bir kişiyle sokakta tartışmaya başlayan Cafer G., tartışmanın şiddetlenmesi üzerine silahlı saldırıya uğradı. Saldırgan, belinden çıkardığı tabancayla Cafer G.'yi başından vurarak olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine polis ve sağlık ekipleri hızla olay yerine sevk edildi.

Ağır yaralanan Cafer G., ambulansla Seyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı ve hemen ameliyata alındı. Yaralının hayati tehlikesinin sürdüğü belirtilirken, polis ekipleri saldırganı yakalamak için geniş çaplı bir soruşturma başlattı.

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