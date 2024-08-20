Sokakta başından vurulan kişi ağır yaralandı

Olay, Toros Mahallesi'nde saat 21.30 sıralarında meydana geldi.

İddiaya göre, kimliği henüz belirlenemeyen bir kişiyle sokakta tartışmaya başlayan Cafer G., tartışmanın şiddetlenmesi üzerine silahlı saldırıya uğradı. Saldırgan, belinden çıkardığı tabancayla Cafer G.'yi başından vurarak olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine polis ve sağlık ekipleri hızla olay yerine sevk edildi.

Ağır yaralanan Cafer G., ambulansla Seyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı ve hemen ameliyata alındı. Yaralının hayati tehlikesinin sürdüğü belirtilirken, polis ekipleri saldırganı yakalamak için geniş çaplı bir soruşturma başlattı.