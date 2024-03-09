Sokakta takip ettiği husumetlisinin başına taşla vurarak darp etti

Süleymanpaşa ilçesi Hükümet Caddesi’nde meydana gelen olayda N.C., bir süre peşine takılıp takip ettiği C.G.’ye arkasından yaklaşarak kafasına büyük bir taşla vurdu. C.G., aldığı darbelerin şiddetiyle yere düşerken, N.C., yerde de vurmaya devam etti.

Çevredeki vatandaşlar araya girerken, olay güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

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Gelen ihbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri intikal etti. Yaralı C.G., hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis N.C.’yi gözaltına alırken, soruşturma devam ediyor.