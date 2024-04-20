Sokakta tartıcılık yapan adam bilgisiyle ağızları açık bıraktı. Soruları teklemeden tek tek cevapladı

Kaynak: Haber Merkezi
Sokakta tartıcılık yapan adam bilgisiyle ağızları açık bıraktı. Soruları teklemeden tek tek cevapladı
Sokakta tartıcılık yapan adamın, coğrafya bilgisi herkesi şaşırttı. "Vallahi helal olsun sana tartıcı dayı" dedirtti

Sosyal medya kullanıcıları arasında, tartıcı bir adamla yapılan röportaj kısa sürede popüler oldu. Nedeni ise adamın coğrafya bilgisiydi. Röportajda sorulan bütün coğrafya sorılarını yanıtlayan adam, izleyenlerin ağzını açık bıraktı.

İlkoğkul çağından bu yana harita incelediğini belirten tartıcı amcaya çevresindekiler helal olsun dedi. O görüntüler sosyal medyada bir anda popüler oldu. Soruyu soran kişi de cevaplar karşısında şaştı kaldı.

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Röportajda, tartıcının coğrafya bilgisi sınanmak istendi. O tam anlamıyla geri tepti. İlk soru "Süveyş kanalı nerede " oldu. İkinci soru ise "Türkiye'nin sınır komşuları hangi ülkelerdir" şeklindeydi. Üçüncü soru da "Dünyanın en büyük ülkesi neresidir" oldu.

Soruların hepsi eksizsiz cevaplandı. Tartıcı adam okula başladığından bu yana haritaları incelediğini söyledi. Tartıcı adam "Ben haritada Dünya'nın her yerini biliyorum. İlkokuldan beri harita inceliyorum. Ben adam tartıyorum" ifadelerini kullandı.

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Muhabir adamın sokak tartıcısı olduğunu bilmiyordu. Bunun öğrenince de "Bu bilgi birikimiyle tartıcılık yapıyorsun demek. Vallahi sana helal olsun" tepkisini verdi.

Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü o anları yorum ve beğeni yağmuruna tuttu. Bir sosyal kullanıcısı gönderiye, "Biz de insan tarttığımızı sanmaya devam edelim" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Gerçekten çok iyi" yorumunu yaptı.

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