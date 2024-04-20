Anayasa Mahkemesi’nin yeni üyesinin Bilal Erdoğan’ın vakfında yönetici olduğu ortaya çıktı

Kaynak: Tele 1
Anayasa Mahkemesi’nin yeni üyesinin Bilal Erdoğan’ın vakfında yönetici olduğu ortaya çıktı
Anayasa Mahkemesi üyeliğine seçilen Prof. Dr. Ömer Çınar ile ilgili çarpıcı bir gerçek ortaya çıktı. Çınar, Bilal Erdoğan’ın başkanlığını yaptığı vakıfta yöneticilik yapmıştı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzası ile Resmi Gazete’de yayımlanan kararda, Yükseköğretim Genel Kurulunca gösterilen üç aday arasından İbn Haldun Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ömer Çınar’ın Anayasa Mahkemesi (AYM) üyeliğine seçildiği belirtildi.

TELE 1'de yer alan habere göre, Çınar bir dönem Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan’ın başkanlığını yaptığı İlim yayma Vakfı’nın genel sekreterliği görevini de yürütmüştü.

ÖMER ÇINAR KİMDİR?

Ömer Çınar, 1979 yılında Giresun/Eynesil’de doğdu. İlk ve orta öğrenimini Eynesil’de tamamladı. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinden 2000 yılında mezun oldu. 2001 yılında avukatlık stajını tamamladı ve İstanbul Barosuna avukat olarak kaydoldu. Marmara Üniversitesi SBE Özel Hukuk alanında 2002 yılında Fikri Hukuk Açısından Eser Sahibinin Hakları ve Korunması isimli teziyle yüksek lisansını ve Mart 2009 tarihinde Tüketici Hukukunda Haksız şartlar isimli tezini savunarak doktorasını tamamladı.

Doktora tezi kapsamında 2004-2005 yıllarında Almanya’da akademik çalışmalar yaptı. Nisan 2013 tarihinde Türk Borçlar Kanununa Göre Kefilin Sorumluluğunun Sona Ermesi isimli eseri yayımlandı ve Ocak 2014 tarihinde Medeni Hukuk alanında doçent unvanını aldı.

Bir süre serbest avukatlık yaptıktan sonra, 2008 yılında İstanbul Ticaret Üniversitesi Hukuk Fakültesinde araştırma görevlisi olarak çalışmaya başladı ve Mart 2011 tarihine kadar bu üniversitede görev yaptı.

Nisan 2011- Mart 2017 tarihleri arasında İstanbul Şehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk öğretim üyesi olarak çalıştı. Mart 2017 tarihinde bu görevinden ayrılarak, İbn Haldun Üniversitesi Hukuk Fakültesi kadrosuna katıldı. Bir çok sivil toplum kuruluşlarında üyelikleri bulunmaktadır. İngilizce ve Almanca bilmektedir.

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