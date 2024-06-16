Sokakta yemek arayan sansar görüntülendi

Kaynak: İHA
Sokakta yemek arayan sansar görüntülendi

Nesli tükenme tehlikesinde olan sansar sokakta yemek ararken kameralar tarafından görüntülendi.

Samsun’un İlkadım ilçesinde bulunan bir sokakta nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan sansar yemek ararken kameralara yakalandı.

Kadifekale Mahallesi Nizam-i Cedit Sokak'ta nesli tükenme tehlikesinde olan sansar cep telefonu kamerası tarafından görüntülendi.

Sansar ilk olarak çevreye bakındı, ardından sokakta bulunan bir arabanın üzerine çıktı. Arabanın üstünde ayağa kalkarak çevreyi gözetleyen sansar renkli görüntüler yaşattı.

Bir süre daha çevreyi kontrol ettikten sonra gözden kayboldu.

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